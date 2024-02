Αθλητικά

Super League: 3η σερί νίκη για την ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (εικόνες)

Αναλυτικά τα στιγμιότυπα, οι συνθέσεις και οι λεπτομέρειες από την εύκολη επικράτηση του Δικέφαλου επί της Τρίπολης.

Ακόμα μία εύκολη νίκη, την τρίτη συνεχόμενη, πανηγύρισε η ΑΕΚ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League. Οι πρωταθλητές επικράτησαν 4-2 του Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena, σκοράροντας τρεις φορές σε διάστημα 18 λεπτών στο α΄ ημίχρονο, με δύο αυτογκόλ του Τζουκάνοβιτς (25΄,43΄) και ένα τέρμα του Πόνσε (26΄). Σκόραρε επίσης ο Λιβάι Γκαρσία στο 76΄, ενώ τα γκολ του Αστέρα σημείωσαν στο 45+2΄ με πέναλτι ο Μπαρτόλο και στο 89΄ ο Μιριτέλο.

Ο Έκι Πόνσε ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, ο άνθρωπος που έλυσε το «γρίφο» όταν ο Αστέρας άρχισε να πατάει καλά στα πόδια του. Αφού είχαν περάσει «αναίμακτα» το πρώτο 20λεπτο, οι Αρκάδες έμοιαζαν αποφασισμένοι να «ζητήσουν» κάτι παραπάνω στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά ο σούπερ φορμαρισμένος Αργεντινός δεν τους το επέτρεψε. Με δυο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών, έδωσε προβάδισμα 2-0 που -με βάση την εικόνα της ΑΕΚ του Αλμέιδα- είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί σε ματς στην OPAP Arena, έστω και χωρίς τον κόσμο της. Στο 25΄ από κόρνερ του Μάνταλου ο Πόνσε πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Τζουκάνοβιτς και κατέληξε στα δίχτυα. Σίγουρα η παρέμβαση του αμυντικού του Αστέρα Τρίπολης ήταν καταλυτική, αλλά η μπάλα είχε πορεία προς την εστία, άρα εσφαλμένα η Super League το χρέωσε ως αυτογκόλ. Στο 26΄ πάντως δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ο Πόνσε σκόραρε ξανά με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ελίασον!

Στο 43΄ πάλι ο Ελίασον έφυγε από δεξιά και έβγαλε ασίστ στον Πόνσε, όμως παρενέβη ο Τζουκάνοβιτς και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Δύο αυτογκόλ από τον ίδιο παίκτη, θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε κάτι αντίστοιχο στην Ιστορία της Α΄ εθνικής! Ο Αστέρας, πάντως, πρόλαβε να μείωσει πριν τελειώσει το ημίχρονο, με πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Μήτογλου (χέρι) και εκτέλεσε ο Μπαρτόλο στο 45+3΄.

Στο β΄ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, είχαν τις στιγμές τους, αλλά ήταν εκ των προτέρων πολύ δύσκολη η αποστολή τους. Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το προβάδισμα καθώς ακολουθεί το ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έφτασε στη νίκη χωρίς να «ιδρώσει». Μάλιστα με την είσοδο του Λιβάι Γκαρσία έγινε ξανά πιο επιθετική, ο άσος από το Τρίνινταντ είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες και στην τρίτη έγραψε το 4-1 στο 76΄ μετά από ασίστ του Μάνταλου. Στο 79΄ μπήκε ως αλλαγή ο Λιούμπιτσιτς, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα» και στο 89΄ ο Μιριτέλο διαμόρφωσε το τελικό σκορ με πλασέ μετά από ασίστ του Σίτο

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Κίτρινες: Μπαρτόλο, Τζουκάνοβιτς, Μπος

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ραντόνια, Μήτογλου, Κάλενς, Πήλιος, Πινέδα (79΄ Γαλανόπουλος), Άμραμπατ (66΄ Φερνάντες), Ελίασον, Μάνταλος (79΄ Λιούμπιτσιτς), Τσούμπερ (72΄ Αραούχο), Πόνσε (66΄ Γκαρσία)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Γραμματικάκης, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης, Λύρατζης (50΄ Άλβαρες), Γκος (65΄ Βαλιέντε), Γιαμπ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

