Αρκαδία

Τρίπολη: Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του μακαριστού Αλέξανδρου (εικόνες)

Πλήθος κόσμου συρρέει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, για να προσκυνήσει το σκήνωμα του κυρού Αλέξανδρου.

Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης μεταφέρθηκε, την Τετάρτη το πρωί, το σκήνωμα του μακαριστού Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας, κυρού Αλέξανδρου, προκειμένου να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία στις 11:00 π.μ., θα γίνει η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Ποιμενάρχη, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου.

Στην εκκλησία συρρέει πλήθος πιστών, για να αποχαιρετίσει τον ποιμενάρχη του.

Πηγή: drt915.gr, arcardiaportal.gr

