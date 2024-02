Κοινωνία

Ηράκλειο - απάτη: Της πήρε χιλιάδες ευρώ “για το Επίδομα Θέρμανσης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφερε ο δράστης να πείσει τη γυναίκα ότι είναι λογιστής και ότι το ποσό θα επιστρεφόταν ως επίδομα για τη θέρμανσή της.

-

Θύμα απάτης έπεσε μια 72χρονη από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη όταν ένας άγνωστος προσποιούμενος ότι είναι λογιστής της ενημέρωσε πως δικαιούται επίδομα θέρμανσης.

Η ηλικιωμένη, όπως αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα cretapost.gr , παρασυρόμενη από τα ψέματα του “λογιστή”, του παρέδωσε το ποσό των 2.700 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άγνωστος άνδρας προσέγγισε την 72χρονη, εξαπολύοντας ψευδείς ισχυρισμούς για τη δικαιολόγηση των χρηματικών απαιτήσεών του. Πείθοντας την ηλικιωμένη ότι πρόκειται για έκτακτη οικονομική ενίσχυση που αφορούσε το επίδομα θέρμανσης, ο άνδρας την κατευθύνει σε έναν κοντινό ΑΤΜ, όπου και την παρακίνησε να πραγματοποιήσει ανάληψη 2.700 ευρώ.

Η 72χρονη, υποκύπτοντας στην απάτη, μετέβη στο ΑΤΜ και παρέδωσε το εν λόγω ποσό στον «λογιστή». Μετά τη συναλλαγή, ο δράστης εξαφανίστηκε με άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και τον εντοπισμό των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απάτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ινδικός Ωκεανός: Ανησυχία για τις πειρατικές επιθέσεις σε πλοία

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς