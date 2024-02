Κοινωνία

Γνωστός ράπερ "πιάστηκε" με "παρατημένες" βαλίτσες

Το περιστατικό έκανε γνωστό ο Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο "Καλημέρα Ελλάδα".

Ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα ράπερ που εργάζεται σε μια εταιρία καθαρισμού στο αεροδρόμιο ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ και συνελήφθη την Κυριακή έκανε γνωστό ο Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το Καλημέρα Ελλάδα.

Όπως είπε ο κ.Καλλιακμάνης «μια γυναίκα άφησε τις βαλίτσες της και πήγε να πάρει ένα σάντουιτς. Τις άφησε σε ένα χώρο μέσα στο αεροδρόμιο όπου υπάρχουν κάμερες. Αυτός ο κύριος φαίνεται να κοιτάει δεξιά και αριστερά και πηγαίνει και παίρνει τις βαλίτσες. Οι υπάλληλοι αυτοί των εταιριών καθαρισμού σέρνουν πολλές φορές κάτι σαν κάδους απορριμμάτων. Πάει και βάζει τις βαλίτσες μέσα στον κάδο και τις αφήνει εκεί.»

Μετέπειτα «έρχεται η γυναίκα σε μας στο αεροδρόμιο δηλώνει ότι έχασε τις βαλίτσες της, κοιτάμε τις κάμερες βλέπουμε όλη την σκηνή, πάμε τον συλλαμβάνουμε»

Όταν ρωτήθηκε είπε ότι δεν έκλεψε τις βαλίτσες αλλά ήθελε μόλις τελειώσει να τις δηλώσει στα απολεσθέντα. Σύμφωνα με τον κανονισμό όταν υπάρχει μια συσκευή παρατημένη πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνομία.

Ο ράπερ συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την διαδικασία του αυτοφώρου.

