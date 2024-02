Κοινωνία

Αγρότες: Επέστρεψαν σε θέσεις “μάχης” - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις (βίντεο)

Την Τρίτη οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα των αγροτών

Επέστρεψαν στα μπλόκα τους οι αγρότες, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ αύριο, στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες θα αποφασίσουν για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με το thestival.gr, σήμερα το πρωί οι αγρότες της Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία, έχοντας ως τελικό προορισμό το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, ενώ όπως δηλώνουν θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και δεν κάνουν πίσω.

Στο συμβολικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του κόμβου του Στρυμονικού προχωρούν σήμερα στις 13:00 μ.μ. οι αγρότες του Νομού Σερρών. Το κλείσιμο της Εγνατίας Οδού θα είναι διάρκειας 15 με 20 λεπτών και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και θα γίνει σε συνεννόηση με την αστυνομία. Νωρίτερα στις 11:00 αγρότες που είχαν αφήσει τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης των Σερρών θα τα μεταφέρουν κάτω από τον κόμβο του Στρυμονικού στον Επαρχιακό δρόμο Ηράκλειας-Στρυμονικού.

Σε μπλόκα στα Μεγάλα Χωράφια είναι το ραντεβού των αγροτών των Χανίων σήμερα στις 11:00 το πρωί ενώνοντας τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το Δ.Σ της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους αγρότες να συμμετέχουν και να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους.

Για εμάς δεν υπάρχει «αγροτικό μέτωπο» τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Τους ακούμε, τους σεβόμαστε και λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα στήριξής τους, αναγνωρίζοντας την αγωνία τους για το αύριο λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής από την ενεργειακή/κλιματική κρίση, αλλά και λόγω των ισχυρών γεωπολιτικών κλυδωνισμών που επηρεάζουν καταλυτικά τον αγροτικό τομέα και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων συνολικότερα».

Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και η πολιτική αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο. Δεδομένο είναι πως οι αγρότες αποτελούν ένα κοινό που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως όλα τα κόμματα.με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση πως δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας





