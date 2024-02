Κοινωνία

“Άλλος Άνθρωπος” - Αλεξανδρής: Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη “απάτη” στην προκαταρκτική

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο εντολέας του.

Για καταγγέλλοντες «φαντάσματα» έκανε λόγο ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος».

Όπως είπε ο δικηγόρος, καταγγέλλουσα που έχει αποχωρήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, είπε πως ο Πολυχρονόπουλος μάζευε λεφτά για τη Γάζα, «που ήταν πριν από ένα μήνα» και διερωτήθηκε «πού το ήξερε».

Ξεκαθάρισε πως, στην προκαταρκτική εξέταση δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη «απάτη» και σημείωσε πως αν διαπιστωθεί κάποια απάτη θα τιμωρηθεί με πρόστιμο, παρά το ότι παραδέχθηκε πως γίνεται αναφορά για «εγκληματική οργάνωση».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τα όσα ακούγονται και έχουν καταγραφεί σε εικόνες περί εμπλοκής του Πολυχρονόπουλου με τον τζόγο, απάντησε πως, «μια φωτογραφία που κυκλοφορεί είναι παράνομη, τόσο η λήψη της όσο και η κυκλοφορία της» και διατηρώντας τις επιφυλάξεις του, ως προς την εμπλοκή του εντολέα του στον τζόγο, είπε πως το δικαστήριο στηρίζεται σε νόμιμες αποδείξεις.

