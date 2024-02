Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη για αγρότες: Ό,τι δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν, θα δοθούν

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον ΑΝΤ1 για τα αιτήματα των αγροτών, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Δικαίως έχουν μεγάλο προβληματισμό οι αγρότες. Έχουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή αλλά και το ενεργειακό κόστος», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναγνώρισε πως, «υπάρχει ευρωπαϊκό πρόβλημα, βάλαμε στις πλάτες των αγροτών, την πράσινη ενέργεια, ένα βάρος που δεν μπορούν να το σηκώσουν», σημειώνοντας πως, πρόκειται για θέμα που θέλει «ευρωπαϊκή αναθεώρηση» και στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος Μακρόν.

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών είπε πως, «η αντλία είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί», ενώ τόνισε πως, κατανοεί «απόλυτα τα προβλήματα των αγροτών».

Για τη διαφορά των τιμών από τον παραγωγό στο ράφι, διεμήνυσε πως, «οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να βοηθήσει τον έλεγχο για την αισχροκέρδεια, γίνεται δεκτή» και αναφερόμενη ειδικά στην αισχροκέρδεια είπε πως, «δεν είναι τόσο εύκολη η μείωση των τιμών με την ταχύτητα που ανεβαίνουν».

Παρατήρησε ωστόσο, πως με τους ελέγχους που γίνονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, «σιγά και σταθερά, υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Μειώνεται ο τιμάριθμος ακόμα και στα τρόφιμα που είναι πολύ ακριβά».

«Γίνονται συζητήσεις μεταξύ πρωθυπουργού και αγροτών, υπάρχει διάλογος που είναι στον σωστό δρόμο», σημείωσε, σχολιάζοντας πως, «οι αγρότες μέχρι τώρα έχουν φερθεί πολύ υπεύθυνα και πολύ σοβαρά και θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσουν σε αντικοινωνικές συμπεριφορές ,που θα γυρίσουν την κοινωνία απέναντι».

«Ξέρουν οι αγρότες ότι, ο Πρωθυπουργός θα δώσει την ευρωπαϊκή μάχη και πως ό,τι περιθώρια υπάρχουν εγχώρια, θα δοθούν», είπε αναφέροντας πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήγε στα αγροτικά μπλόκα, ενώ σχετικά με τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν προς ικανοποίηση των αιτημάτων τους, είπε πως, «μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, θα βρεθεί τι περιθώρια υπάρχουν για βελτίωση».

Αναφορικά με τον νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών σημείωσε πως, «δεν υπάρχει χώρα που να ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και να μην υπήρξε διχασμός» και καταθέτοντας την προσωπική της άποψη, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε πως, «εγώ ξέρω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε πάρα πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων, αλλά ναι, η δημοκρατία για αυτό υπάρχει, για να νομοθετεί ακόμα και για τον έναν. Μπορεί να είναι 125 παιδιά, όμως είναι αόρατα» και συμπλήρωσε πως, «το οξύμωρο σήμερα είναι πως, αν είσαι μόνος σου ομοφυλόφιλος, μπορείς να υιοθετήσεις, αν είσαι ζευγάρι όχι. Δεν έχουν δικαιώματα στα παιδιά».

«Δεν δέχομαι πειθαρχία σε θέματα συνείδησης», είπε, αναφέροντας πως υπάρχει η σχετική αυτή ελευθερία στη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε «πολιτική στάση» την επιλογή της αποχής.

Κληθείσα, τέλος, να σχολιάσει τις αντιδράσεις στη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, είπε πως, «το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει πάρει τη μεγαλύτερη επιδότηση που είχε ποτέ. Η αναβάθμιση του πανεπιστημίου είναι στόχος της κυβέρνησης, που θα επιτρέψει και τη λειτουργία μη κρατικών. Κάποια μειοψηφία θέλει να διαμαρτυρηθεί για κάποια διαδικασία που δεν τον αφορά και κάποιοι φοιτητές χάνουν τις εξεταστικές τους, ενώ μία κατηγορία καθηγητών θεωρούν ότι, έχουν το δικαίωμα να είναι καθηγητές δημόσιου πανεπιστημίου και να το υποβαθμίζουν διαμαρτυρόμενοι για τα ιδιωτικά».

