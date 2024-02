Οικονομία

ΑΔΕΔΥ: Προκηρύχθηκε απεργία και στάση εργασίας

Πότε θα κατεβάσει… ρολά το Δημόσιο και πότε θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας.

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.

Σε σχετική ανακοίνωσή τής η ΑΔΕΔΥ ζητεί «να μπει τέρμα στη πολιτική που υποτιμά τη ζωή των εργαζομένων, που πετσοκόβει μισθούς και δικαιώματα, που ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες, υποβαθμίζοντας τη λειτουργία τους με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση και συνεχίζοντας έναν χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών την προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων».

«Απαιτούμε ζωή με δικαιώματα, δουλειά με πραγματικές αυξήσεις 10% κι όχι την κοροϊδία του 1,5 ευρώ την ημέρα, ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί ακόμη «να δοθεί πίσω ο 13ος και 14ος μισθός, να καταργηθεί το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, να προσμετρηθεί στη μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία της διετίας 2016 -17, να αυξηθεί και να επεκταθεί το επίδομα επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας, να αυξηθεί το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ».

Τέλος επισημαίνει την ανάγκη «να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλοι οι κρίσιμοι δημόσιοι φορείς (υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλιση κ.α) και να φτιαχτούν όλες οι αναγκαίες υποδομές».

Όπως διευκρινίζεται από την ΑΔΕΔΥ, η απεργία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από σχέση εργασίας.

Στάση εργασίας στις 8 Φεβρουαρίου – Στήριξη του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Παράλληλα το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, στη συνεδρίασή του στις 2.2.2024, αποφάσισε την κήρυξη πανελλαδικής στάσης εργασίας την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024 (από τις 11.00 π.μ. μέχρι λήξη ωραρίου) «προκειμένου να εκφραστεί αγωνιστικά η στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων με τη συμμετοχή τους στο Πανελλαδικό Φοιτητικό Συλλαλητήριο στον αγώνα όλων Φοιτητικών Συλλόγων και όλων των φορέων της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών, των εργατικών σωματείων και όλης της κοινωνίας για να μην περάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η περαιτέρω διάλυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης».

