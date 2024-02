Κοινωνία

“Ο Άλλος Άνθρωπος”: Οι νέες καταγγελίες και η αγωνία για την Κοινωνική Κουζίνα (βίντεο)

Τι καταγγέλει στο "Πρωινό" πρώην εθελοντής της Κοινωνικής Κουζίνας. Τι αναφέρει για την δράση του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου.

Σε νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον ιδρυτή του «Άλλου Ανθρώπου», Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, προχωρούν πρώην εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας. Πολλά ερώτηματα δημιουργούνται γυρώ από τα χρήματα που μαζεύονταν από τις δωρεές.

Πρώην εθελοντής μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και, μεταξύ άλλων, περιέγραψε ότι «δεν είχε μπει ούτε ασπιρίνι στην Κοινωνική Κουζίνα. Γνωρίζω ότι υπήρχε μία αποθήκη στην οποία έβαζαν τα ακριβά αντικείμενα. Κάποια στιγμή μία γυναίκα εφοπλιστής του είχε δώσει 9.000 ευρώ, Εκείνος έδωσε στην αδερφή του για την Κουζίνα 500 ευρώ και τα υπόλοιπα τα έπαιξε σε τυχερά παιχνίδια».

Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και δύο συγγενικά του πρόσωπα μπαίνουν στο «στόχαστρο» ποινικής προκαταρκτικής έρευνας με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της συνέργειας στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος».

Όπως είπε ο δικηγόρος, καταγγέλλουσα που έχει αποχωρήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, είπε πως ο Πολυχρονόπουλος μάζευε λεφτά για τη Γάζα, «που ήταν πριν από ένα μήνα» και διερωτήθηκε «πού το ήξερε».

Ξεκαθάρισε πως, στην προκαταρκτική εξέταση δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη «απάτη» και σημείωσε πως αν διαπιστωθεί κάποια απάτη θα τιμωρηθεί με πρόστιμο, παρά το ότι παραδέχθηκε πως γίνεται αναφορά για «εγκληματική οργάνωση».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τα όσα ακούγονται και έχουν καταγραφεί σε εικόνες περί εμπλοκής του Πολυχρονόπουλου με τον τζόγο, απάντησε πως, «μια φωτογραφία που κυκλοφορεί είναι παράνομη, τόσο η λήψη της όσο και η κυκλοφορία της» και διατηρώντας τις επιφυλάξεις του, ως προς την εμπλοκή του εντολέα του στον τζόγο, είπε πως το δικαστήριο στηρίζεται σε νόμιμες αποδείξεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εκπομπή και το ρεπορταζ της, έχει αφαιρεθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της Κοινωνικής Κουζίνας ο τραπεζικός λογαριασμός των δωρεών, μετά και την έρευνα που διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τον σάλο που έχει προκληθεί.

Παρά την προκαταρκτική έρευνα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που ξεκίνησε σε βάρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, η κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος» συνεχίζει τις δράσεις της στο κέντρο της Αθήνας.





Παιδικός του φίλος μίλησε στην εκπομπή και ανέφερε πως «είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, που βοήθαγε του πάντες. Και μένα με έχει βοηθήσει πολύ. Ποτέ δεν έζησε πλουσιοπάροχα,, κυκλοφορούσε με ένα δανεικό αυτοκίνητο και πολλές ήταν οι φορές που έμενε και μέσα στο αυτοκίνητο»

Αναφέρθηκε και στις προτάσεις που είχε δεχθεί ο ιδρυτής της Κοινωνικής Κουζίνας από τρία κόμματα «γνωρίζω για αυτές τις προτάσεις, όμως εκείνος είναι ένας ανατρεπτικός, αναρχικός Άγιος Βασίλης»

Έγγραφα που έφερε στο φως Το Πρωινό δείχνουν πως το Υπουργείο Υγείας είχε δώσει 100.000 ευρώ στην ΜΚΟ χωρίς ύπαρξη ΑΦΜ, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ χρήματα και δωρεές δεχόντουσαν και σε λογαριασμούς της αδερφής του. Η εμπλοκή γνωστής influencer και η απόγνωση που βρίσκονται οι γονείς του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου.

