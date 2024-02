Κοινωνία

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη με 101 κλεμμένα διαβατήρια και ταυτότητες (εικόνες)

Για πού προοριζόντουσαν τα κλεμμένα διαβατήρια και οι ταυτότητες και πώς εντοπίστηκε ο 45χρονος άνδρας.

101 ταξιδιωτικά έγγραφα σκόπευε να μεταφέρει παράνομα στο εξωτερικό, 45χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Τα διαβατήρια ήταν κρυμμένα κάτω από τις μοκέτες και τα καθίσματα του Ι.Χ.

Από αυτά 56 ήταν δηλωμένα ως κλαπέντα – απωλεσθέντα, τα 4 ήταν πλαστά και τα 41 είναι έγγραφα άλλων προσώπων.

Από τη Λιμενική Αρχή της Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τα έγγραφα, το ΙΧΕ όχημα, όπως επίσης και το χρηματικό ποσό των 8.200 κορωνών Δανίας και 5 κινητά τηλέφωνα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του 45χρονου.

