Διδυμότειχο – Στρεπτόκοκκος: Προσπαθούσαν επί μια ώρα να επαναφέρουν στη ζωή την 9χρονη

Ποια συμπτώματα είχε το κορίτσι όταν διακομίστηκε. Οι δραματικές στιγμές για την επαναφορά της και η τραγική κατάληξη.

Τραγωδία συνέβη στο Διδυμότειχο, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, λόγω λοίμωξης και τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Στο τεστ που του έγινε βγήκε θετικό στο βακτήριο του στρεπτόκοκκου. Στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, περιγράφονται οι τεράστιες προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν την ανήλικη στη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου:

“Σχετικά με τον επισυμβάντα ξαφνικό θάνατο 9χρονου κοριτσιού στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου:

Περί ώρα 12μ.μ. προσκομίστηκε στο Νοσοκομείο 9χρονο κορίτσι από τη μητέρα του λόγω υψηλού εμπύρετου, δύσπνοιας και διαρροϊκών κενώσεων.

Συνωδά Συμπτώματα: Ρινίτιδα, Βήχας. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης (ύπαρξη στρεπτόκοκκου και μάλιστα επιθετικού, και βαριά πνευμονία με άλλα συνωδά συμπτώματα: Ωχρότητα, περιστοματική κυάνωση, δύσπνοια, ταχυπαλμία κλπ), και η ασθενής ετοιμάστηκε για διακομιδή στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, αλλά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη διακομιδή η ασθενής παρουσίασε μεγάλο επεισόδιο αιμόπτυσης και αιφνίδια απώλεια συνείδησης. Κλήθηκαν κατέφθασαν και επελήφθησαν του περιστατικού: Αναισθησιολόγος, Καρδιολόγος, Ουρολόγος Χειρουργός, οι οποίοι με την παιδίατρο επεχείρησαν ανάνηψη για περισσότερο από 1 ώρα αλλά δυστυχώς αναποτελεσματικά. Η μικρή ασθενής κατέληξε περί την 14.30 μ.μ.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν. Διδυμοτείχου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το γεγονός και τα συλλυπητήρια στους γονείς και συγγενείς της θανούσης 9χρονης.”