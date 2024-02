Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Άρης: έσπασαν το αήττητο οι Θεσσαλονικείς

Ο Παναθηναϊκός που μέτρησε πολλές απώλειες, προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στον Άρη.

Ο Άρης οδήγησε τον ελλιπέστατο Παναθηναϊκό (εκτός με προβλήματα τραυματισμών οι Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Παπαπέτρου) στα... όριά του, προηγήθηκε και με 19 (!) πόντους στο ΟΑΚΑ (10-29 στο 11’) και στο φινάλε ήταν τρομερά ψύχραιμος, πανηγυρίζοντας μία τεράστια νίκη με 73-70, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Basket League, βάζοντας τέλος στο αήττητο των «πράσινων». Ο Βασίλης Τολιόπουλος (12π.) με τρία τρίποντα στην τελευταία περίοδο «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό, έχοντας πάρει βοήθειες στα τρία πρώτα δεκάλεπτα απ’ τους Σταρκ (14π.) και Χάρελ (10π.) που οδήγησαν την επίθεση του Άρη. Απίστευτα άστοχος στην επίθεση ο Παναθηναϊκός που είδε όλα τα ατού του να βρίσκονται σε κάκιστη βραδιά, μετρώντας την 3η ήττα του στα τελευταία 5 ματς σε πρωτάθλημα και Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 10-25, 34-39, 57-51, 70-73

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν αποφασισμένοι και συγκεντρωμένοι από το πρώτο δεκάλεπτο, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που... πελαγοδρομούσε επιθετικά και ήταν πάρα πολύ άστοχος και μπλοκαρισμένος στην επίθεση (10 πόντοι στην πρώτη περίοδο).

Ο Άρης συνέχισε να ανεβάζει προοδευτικά τη διαφορά, φτάνοντας στο +19 στην εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου (10-29), με τον Παναθηναϊκό να αρχίζει να ανεβάζει στροφές στην άμυνά του μετά το 15’ «ροκανίζοντας» τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο στο -5 (34-39), όμως ο Άρης έδειχνε πως είχε τις δυνάμεις για να φέρει τον αγώνα εκεί που ήθελε.

Ακόμη κι όταν οι «πράσινοι» πέρασαν μπροστά στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου (42-39) με τρίποντο του Γκριγκόνις, ο Άρης κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο -6, πριν εξαπολύσει την τελική του «επίθεση».

Στην τέταρτη περίοδο, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν το τέλειο ματς. Βρήκαν τρία πολύ μεγάλα τρίποντα από τον Βασίλη Τολιόπουλο, πέρασαν μπροστά στο σκορ φορτώνοντας με άγχος τον τρομερά άστοχο Παναθηναϊκό (4/17 τρίποντα) κι έφτασαν τη διαφορά στο +9 (62-71) δύο λεπτά πριν από το φινάλε.

Ένα 6-0 σερί των «πράσινων» έφερε τη διαφορά στο τρίποντο (68-71) στα 35’’ πριν το φινάλε, με τον Σανόγκο να σημειώνει άλλο ένα πολύτιμο καλάθι στον αιφνιδιασμό απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού που συνελήφθη κοιμώμενη (68-73).

Το «τριφύλλι» μείωσε σε 70-73 με τις βολές του Ναν, ο Άρης έχασε την επίθεση, όμως στα 7’’ πριν το φινάλε οι γηπεδούχοι έκαναν ένα μεγάλο λάθος με τον Καλαϊτζάκη, που έχασε την μπάλα από τα χέρια του κι έδωσε την κατοχή στους «κιτρινόμαυρους».

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν με τη σειρά τους λάθος 5 δευτερολέπτων στην επαναφορά, ο Παναθηναϊκός πήρε την τελευταία επίθεση στα 7’’ όμως η εκτέλεση απ’ τον Καλαϊτζάκη -στα χέρια του οποίου έφτασε η μπάλα με πολύ... κόπο- από τη γωνία δεν βρήκε καν στεφάνι κι ο Άρης πανηγύρισε μία τεράστια νίκη.

Διαιτητές: Τσολάκος, Θεωνάς, Τεφτίκης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σλούκας 5 (1), Γκραντ 9 (1), Αντετοκούνμπο 10, Γκριγκόνις 11 (1), Μήτογλου 9, Καλαϊτζάκης 9, Βιλντόζα, Μωραΐτης, Μπαλτσερόφσκι 6, Σαμοντούροφ, Ναν 7 (1), Μαντζούκας 2.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 12 (4), Μπλούμπεργκς 5 (1), Περσίδης 2, Χάρελ 10 (2), Μπάνκστον 2, Σλαφτσάκης 4, Σταρκ 14 (3), Σανόγκο 6, Κατσίβελης 5, Μποχωρίδης 3 (1), Ντε Σόουζα 8, Καλόγηρος 2.

