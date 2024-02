Κόσμος

Βρετανία: ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του παλατιού για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Κάρολου.

-

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης στην οποία υπεβλήθη για να αντιμετωπίσει την υπερπλασία του προστάτη, την περασμένη εβδομάδα.

Ο τύπος του καρκίνου δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού ο βασιλιάς ξεκίνησε «τακτικές θεραπείες» τη Δευτέρα.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λένε ότι ο βασιλιάς «παραμένει απόλυτα θετικός όσον αφορά τη θεραπεία του και προσβλέπει στην επιστροφή του στα δημόσια καθήκοντα του το συντομότερο δυνατό».

Η ανακοίνωση του Παλατιού για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Κάρολου:

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6



?? Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Διδυμότειχο – Στρεπτόκοκκος: Προσπαθούσαν επί μια ώρα να επαναφέρουν στη ζωή την 9χρονη