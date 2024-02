Πολιτική

Κουτσούμπας: Η οργή για τη φτώχεια πρέπει να γίνει αγώνας (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στο κάλεσμα συμπόρευσης το οποίο απηύθυνε.

«Της φτώχειας την οργή κάνουμε αγώνα για την ανατροπή!» ήταν το σύνθημα της συγκέντρωσης που διοργάνωσαν στο γήπεδο του «Σπόρτινγκ» στα Πατήσια, το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2024, οι Κλαδικές Οργανώσεις της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ.

Στο κατάμεστο, από κόσμο κάθε ηλικίας, γήπεδο του «Σπόρτινγκ» η συγκέντρωση «άνοιξε» με ένα βίντεο γύρω από τους πλειστηριασμούς, τις διακοπές ρεύματος και την πάλη του κινήματος και των λαϊκών δυνάμεων «για τα σπίτια του λαού και για τα δίκια του», ενώ οι «πρωταγωνιστές» του, οι άνθρωποι που μοιράστηκαν στο βίντεο την εμπειρία τους «για την κρατική βία που υπέστησαν και για τα σωματεία και τους ανθρώπους του ΚΚΕ που βρέθηκαν στο πλευρό τους και τους στήριξαν», έδωσαν και οι ίδιοι το «παρών» στη συγκέντρωση.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Λουίζα Ράζου, Νίκος Σοφιανός, Μάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρωτούλης, Θοδωρής Χιώνης, καθώς και οι βουλευτές του κόμματος Χρήστος Κατσώτης, Σεμίνα Διγενή, Διαμάντω Μανωλάκου.

Μετά την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ακολούθησε συναυλία με τους «Υπεραστικούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή βίντεο: 902.gr

