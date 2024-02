“The 2Νight Show” - Παπουτσάκη: Οι αλλαγές που έφερε το 2023 και τα νέα σχέδια (εικόνες)

Life

Η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε , τον χωρισμό της και τα νέα επαγγελματικά σχέδια.

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show", βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Για τις αλλαγές στην ζωή της που έφερε το 2023 αλλά και ο χωρισμός της μίλησε η ηθοποιός στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "The 2Night Show" και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ξεπέρασε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και έχει νέα σχέδια για το 2024 στην τηλεόραση και στο τραγούδι.«To 2023 ήταν αρκετά δύσκολο, χώρισα μετά από 10-11 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν χωρίζεις παντρεμένος ή όχι, αλλά αν έχεις παιδιά. Δεν είναι εύκολος ένας χωρισμός για τα παιδιά. Το δουλεύουμε πολύ, είμαι από πάνω στο πώς το αντιλαμβάνονται. Είναι μία νέα κατάσταση, δεν είναι εύκολος ο χωρισμός και κυρίως για το πώς το εκλαμβάνουν τα παιδιά. Και εγώ και ο Μάξιμος, ο μεγάλος μου γιος, κάνουμε συμβουλευτική»

Αναφέρθηκε στους γιούς της λέγοντας ότι τους έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι και αυτή παιδί χωρισμένων γονιών από μικρή ηλικία και έτσι προσέχει για να μην αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι οι γόνείς είναι σε πόλεμο όπως είπε χαρακτηριστικά.«Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Χώρισαν όταν ήμουν 7 χρονών και τα λάθη που έχω ζήσει είναι αυτά που προσπαθώ να μην αναπαρία καλή σχέση, δεν πρέπει να αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι οι γονείς είναι σε πόλεμο. Θέλει μία ειλικρινή στάση, όσοι τουλάχιστον τα παιδιά μπορούν να αντέξουν, γιατί και από την άλλη την απόλυτη ειλικρίνεια δεν μπορούν και δεν είναι και ο ρόλος τους να τη διαχειριστούν».

Φέτος κλείνει 26 χρόνια στην υποκριτική, ξεκινώντας από την σειρά του Πάνου Κοκκινόπουλου "Κόκκινος Κύκλος".

Η τελευταία της δουλειά στην τηλεόραση ήταν «Τα καλύτερά μας χρόνια» στην ΕΡΤ1, που κράτησαν 3 χρόνια. Μαζί της εμφανίστηκε στον τελευταίο κύκλο και ο μεγάλος της γιος, Μάξιμος παίζοντας τον μικρό γιο της οικογένειας.

Αναφέρθηκε και στο θέατρο αλλά και τα νέα επαγγελματικά της σχέδια «Είναι σημαντικό για μένα να κάνω θέατρο. Τώρα ακόμα συζητάω πράγματα για τηλεοπτικές προτάσεις. Όχι μόνο για σειρές, αλλά και για παρουσίαση»,



Σχετικά με την προσωπική της ζωή είπε: «Είμαι συντροφικός άνθρωπος. Είμαι σε πολύ καλή φάση έχω τα παιδιά μου, περνάω πολύ χρόνο με τους φίλους μου και έχω τη δουλειά μου που την αγαπάω», πρόσθεσε η Κατερίνα Παπουτσάκη στο The 2Night Show.





