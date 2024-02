Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Η διάγνωση για καρκίνο και οι επόμενες κινήσεις του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχει προκαλέσει τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο η ανακοίνωση του Παλατιού ότι, ο Βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο.

-

Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι στραμμένα τα βλέμματα του κόσμου, μετά την ανακοίνωση του Μπάγκιγχαμ ότι, ο Βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο.

Ο τύπος του καρκίνου δεν έχει αποκαλυφθεί, ξεκαθαρίστηκε ωστόσο πως, δεν είναι καρκίνος του προστάτη. Ο Κάρολος είχε πρόσφατα νοσηλευτεί για θεραπεία στον προστάτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μπάγκιγχαμ, ο Βασιλιάς «ξεκίνησε θεραπεία» τη Δευτέρα και θα απέχει από όλα τα δημόσια καθήκοντά του.

«Ο μονάρχης είναι θετικός για τη θεραπεία του και ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατό», σημειώνεται στην ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται πληροφορίες για το είδος ή το στάδιο του καρκίνου.

Ο Βασιλιάς ενημέρωσε ο ίδιος και τους δύο γιους του και αναφέρεται πως ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι σε συχνή επαφή μαζί του.

Ο Χάρι, Δούκας του Σάσεξ, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, σπεύδει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις επόμενες ημέρες, για να δει τον πατέρα του.

Ο Βασιλιάς επέστρεψε από το Σάντριγχαμ στο Μπάγκιγχαμ, οπότε ξεκίνησε την κατ’οίκον νοσηλεία του.

Παρά το ότι θα ακυρώσει όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του, ο Βασιλιάς θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του και θα έχει κατ’ιδίαν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, ενώ θα υπογράφει και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ως επικεφαλής του συνταγματικού κράτους.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” με τον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, τον στιχουργό των μεγάλων επιτυχιών (βίντεο)

Ερυθρά Θάλασσα: Νέο αμερικανικό πλήγμα κατά των Χούθι

Σεισμός κοντά στη Ζάκυνθο