Πειραιάς: Ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από 30 άτομα!

Πώς έγινε το περιστατικό σε κεντρική πλατεία του Πειραιά.

Επίθεση δέχτηκαν ανήλικοι από 30 άτομα τα οποία είχανε μέχρι και ματσέτα. Το περιστατικό συνέβη στις οχτώ το βράδυ σε κεντρική πλατεία του Πειραιά.

Οι ανήλικοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τέσσερα άτομα μαζεμένα στην πλατεία, όταν τους πλησίασαν τριάντα άτομα και απείλησαν πρώτα τον 17χρονο της παρέας και στην συνέχεια και τους υπόλοιπους.

Κλήθηκε η αστυνομία και συνέλαβε επ αυτοφώρω τους τρείς από την “παρέα” των τριάντα ατόμων εκείνος που είχε το μαχαίρι δεν ταυτοποιήθηκε.

Οι υπόλοιποι αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

