Σεισμός στην Τουρκία – Αντιόχεια: Οργισμένες αντιδράσεις κατά αξιωματούχων στην πρώτη επέτειο

Επίθεση από πλήθος κατοίκων δέχθηκαν ο δήμαρχος και ο Υπουργός Υγείας, στην πρώτη επέτειο από τον σεισμό.

Έντονες αντιδράσεις με συνθήματα ‘παραιτήσου’ και με αποδοκιμασίες προκλήθηκαν στην Αντιόχεια εναντίον του Δημάρχου της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP Λουτφού Σαβάς και του Υπουργού Υγείας Φαχρετίν Κοτζά κατά την πρώτη επέτειο του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, ΄Άννα Ανδρέου, το πλήθος φώναζε «παραιτήσου» στον δήμαρχο του Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και αποδοκίμασε γιουχαΐζοντας τον Υπουργό Υγείας σε συγκέντρωση τα ξημερώματα στις 4.17, ώρα που είχε σημειωθεί ο σεισμός. Σαβάς και Κοτζά με δυσκολία κατάφεραν να βγουν από το πλήθος.

Κατά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου πέρυσι με επίκεντρο το Καχραμάνμαρας περισσότεροι από 53 χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

