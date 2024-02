Υγεία - Περιβάλλον

Ιλαρά: 3 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Κρήτη

Τρία νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Κρήτη. Τι συνιστούν οι ειδικοί.

«Συναγερμός» έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ευρώπης, εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων ιλαράς, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κρούει τον «κώδωνα» του κινδύνου, υπενθυμίζοντας την αναγκαιότητα του εμβολιασμού για την θωράκιση του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μιλώντας στο Creta24, ο Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του ιολογικού εργαστηρίου, Γιώργος Σουρβίνος, τρία κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη, σε ενήλικες.

Έκανε λόγο για μεμονωμένες περιπτώσεις, τονίζοντας όμως την ανάγκη του εμβολιασμού, για να αποφευχθεί το σενάριο της έξαρσης στο νησί αλλά και στη χώρα συνολικά, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

