Κακοκαιρίες “Daniel” και ”Elias”: Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα της Κρατικής Αρωγής

Πόσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί. Πού παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της πλατφόρμας.

Σε επαναλειτουργία τίθεται η πλατφόρμα της Κρατικής Αρωγής για αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και για οποιονδήποτε λόγο δεν εγγράφηκαν σε αυτήν μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, από τις 5 έως και τις 19/2/24 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους πλημμυροπαθείς (επιχειρήσεις) Σεπτεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών και ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (νομικό πλαίσιο, μέτρα στήριξης, προθεσμίες κ.λπ.) κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, μέχρι στιγμής οι δικαιούχοι έχουν καταθέσει:

67.973 οριστικοποιημένες αιτήσεις και

3.866 προσωρινές

Αντίστοιχα, οι δικαιούχοι πυρόπληκτοι από τις πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου 2023 έχουν καταθέσει:

1.125 οριστικοποιημένες αιτήσεις και

361 προσωρινές αιτήσεις

Για τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Αρωγή έχει αναρτηθεί ο Συνοπτικός Οδηγός Αρωγής.

Για ερωτήματα που αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης της Κρατικής Αρωγής, οι αγρότες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του ΥΠΟΙΚ στον αριθμό 213-13.31.300 , και για γραπτά ερωτήματα αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της αρωγής να στέλνουν mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoarogi@civilprotection.gr . Για θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπορούν να καλούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο 213-16.21.000 .

