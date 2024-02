Πολιτισμός

ΕΚΠΑ: Σημαντική άνοδος του ιδρύματος στις διεθνείς κατατάξεις

Ποια ακριβώς γνωστικά αντικείμενα πρωτοπόρησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα την άνοδό του στις κατατάξεις.

Στην 16η θέση στην Ευρώπη και στην 89η παγκοσμίως βρίσκεται το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με την κατάταξη των «Top Google Scholar Citations».

Η νέα κατάταξη του Πανεπιστημίου υπήρξε, κατά κάποιο τρόπο, “αυτόματο” προϊόν της ανόδου συγκεκριμένων σχολών και τμημάτων του ιδρύματος, στις διεθνείς κατατάξεις των δικών τους επιστημονικών γνωστικών αντικειμένων.

Συγκεκριμένα:

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (Σχολές Ιατρική και Οδοντιατρική και Τμήματα Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής) βρέθηκε φέτος στην 89 η θέση στην Ανοσολογία και στην 199 η στη Φαρμακευτική – Τοξικολογία, στην κατάταξη «NTU Ranking – Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities».

θέση στην Ανοσολογία και στην 199 στη Φαρμακευτική – Τοξικολογία, στην κατάταξη «NTU Ranking – Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities». Η Ιατρική Σχολή κινήθηκε φέτος μεταξύ των θέσεων 76 και 100 στην Κλινική Ιατρική, της κατάταξης «Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects», από το φάσμα 101-105 όπου βρισκόταν πέρυσι. Έτσι όσον αφορά αυτό το αντικείμενο, μπήκε στο top-100 των Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως.

κινήθηκε φέτος μεταξύ των θέσεων 76 και 100 στην Κλινική Ιατρική, της κατάταξης «Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects», από το φάσμα 101-105 όπου βρισκόταν πέρυσι. Έτσι όσον αφορά αυτό το αντικείμενο, μπήκε στο top-100 των Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως. Τέλος, η Οδοντιατρική Σχολή κινήθηκε και πάλι φέτος μεταξύ των θέσεων 76 και 100 στο αντικείμενο Οδοντιατρική και Στοματολογία, στην κατάταξη «Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects».

Σε κάθε περίπτωση το ίδρυμα συνολικά έρχεται αντιμέτωπο με θέσεις στις (έγκυρες) παγκόσμιες αυτές κατατάξεις, τις οποίες δεν είχε καταλάβει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

