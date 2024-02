Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαστεργίου στον ΑΝΤ1: σε λίγες μόνο ώρες θα κατεβαίνουν τα deep fake (βίντεο)

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου για το πώς θα ανοίξουν τα γήπεδα αλλά και για το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια.

Καλεσμένος στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Υπουργός, μίλησε μεταξύ άλλων στον Νίκο Χατζηνικολάου για τον τρόπο επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα, αλλά και στο τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όσον αφορά τα μέτρα για την επιστροφή των φιλάθλων ο Υπουργός ανέφερε: "Το τρίπτυχο για την νέα πραγματικότητα των γηπέδων έχει να κάνει με νέα νομοθέτηση, η οποία έγινε, κάμερες στα γήπεδα, τα γήπεδα προετοιμάζονται και ταυτοποίηση εισιτηρίου. Αυτό που θα παρουσιάσουμε είναι ακριβώς αυτή η ροή που θα ακολουθούν οι άνθρωποι προκειμένου να μπουν με τα παιδιά τους με ασφάλεια στα γήπεδα, παράλληλα να ξέρουμε ποιοι είναι και πώς μπαίνουν στα γήπεδα".

Όπως επεσήμανε "για να μην πρέπει η αστυνομία να διαθέτει εκατοντάδες αστυνομικούς κάθε Κυριακή στα γήπεδα, όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται μέσω του κινητού, πουθα είναι και το μέσο που θα ταυτοποιούμαστε για να μπούμε στα γήπεδα".

Σχετικά με το σχέδιο νόμου για την κυβερνοασφάλεια, ο Δημήτρης Παπαστεργίου είπε: "Θα σας πώ μόνο ένα νούμερο που τα λέει όλα, την τελευταία εβδομάδα οι κυβερνητικές σελίδες στην χώρα μας δέχτηκαν 13,3 εκατομμύρια επιθέσεις, με πρώτο το σάιτ του ΓΕΕΘΑ, οι οποίες αποκρούστηκαν με επιτυχία".

"Με το νέο νομοσχέδιο οι τέσσερις διαφορετικοί πυρήνες που είναι αρμόδιοι για την κυβερνοασφάλεια, μπαίνουν κάτω από την ίδια ομπρέλα, της νέας Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, προκειμένου και η Ελλάδα να είναι πιο ασφαλής αλλά και να εναρμονιστούμε με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία".

Σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των πολιτών από τις απάτες στο διαδίκτυο, ο Υπουργός δήλωσε: "Μέχρι σήμερα, δεν ήταν καθόλου εύκολο ακόμη και για μεγάλες ιστοσελίδες να υπάρξει επικοινωνία για να κατέβει κάποιο βίντεο απάτη, ή κάποια πληροφορία που δεν έιναι ορθή. Πλέον έρχεται η Ευρώπη να κάνει πλέον μια συγκεκριμένη δομή η οποία μέσα σε ελάχιστες ώρες θα μπορεί να ειδοποιεί τον πάροχο και αυτός είναι αναγκασμένος να κατεβάσει οποιαδήποτε ψευδή είδηση ή πληροφορία" και τόνισε ότι "απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες πλέον δεν θα είμαστε μόνοι".

Για την γραφειοκρατεία ανέφερε: "Από την ώρα που τα συστήματά μας πλέον διαλειτουργούν, επικοινωνούν, δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να αποδεικνύει ποιος είναι και τι κάνει. Θα είναι υποχρέωση του δημοσίου με την άδεια του πολίτη να την παίρνει κατευθείαν. Για αυτό και πάμε προς την κατάργηση κάποιων πιστοποιητικών".

Όπως επεσήμανε, προς κατάργηση πάνε τα πιο "δημοφιλή" πιστοποιητικά, όπως γέννησης, οικογενειακής κατάστασης.

