Υγεία - Περιβάλλον

ΚΕΠΑ: Υπερδιπλασιάζονται οι γιατροί, ελπίδες για λιγότερη αναμονή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες αλλαγές επέρχονται στη διαδικασία κράτησης ραντεβού, για εξέταση και πιστοποίηση της αναπηρίας.

-

Υπεγράφη από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,Δόμνα Μιχαηλίδου και τον υπουργό Υγείας, 'Αδωνι Γεωργιάδη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την αύξηση του αριθμού και των ειδικοτήτων του σώματος γιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ο αριθμός του γιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία στο ΚΕΠΑ υπερδιπλασιάζεται. Συγκεκριμένα, από 500, που είναι σήμερα, θα φτάσει τους 1.200.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτείται το Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ν. 4961/2022, στο οποίο εντάσσονται όλοι οι υφιστάμενοι ιατροί του ΚΕΠΑ, ενώ θα προκηρυχθούν επιπλέον θέσεις γιατρών.

Παράλληλα, αυξάνεται και ο αριθμός των ειδικοτήτων.

Για πρώτη φορά από τότε που δημιουργήθηκε το ΚΕΠΑ το 2010, στις Επιτροπές θα ενταχθούν παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης του σώματος γιατρών και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων.

Επίσης, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα, για να υποστηρίξει τις λειτουργίες των Επιτροπών, καθώς και τον καλύτερο και ταχύτερο προγραμματισμό των ραντεβού.

Ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που ως υπουργός Υγείας μπόρεσα να υπογράψω την αύξηση του αριθμού των γιατρών στα ΚΕΠΑ, ένα αίτημα που είχα θέσει ως υπουργός Εργασίας. Στόχος μας είναι να αυξηθούν οι αρμόδιες επιτροπές των ΚΕΠΑ, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος γρηγορότερα και να σταματήσει η ταλαιπωρία».

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΚΕΠΑ προχωρούμε στην ενίσχυση του αριθμού και των ειδικοτήτων του σώματος γιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία. Μέχρι τώρα, το σώμα γιατρών όχι μόνο δεν ανανεώθηκε ποτέ, αλλά και αρκετοί έχουν αποχωρήσει, λόγω συνταξιοδότησής ή για προσωπικούς λόγους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μόνο 500 γιατρούς στο ΚΕΠΑ, γεγονός που καθυστερεί τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας. Με τη σημερινή απόφαση, υλοποιούμε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Οφείλουμε μία αξιοπρεπή καθημερινότητα στους συμπολίτες μας με αναπηρία και το κάνουμε πράξη. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος: Γυναικολόγος ξέχασε το κεφάλι εμβρύου στην κοιλιά εγκύου!

ΑΑΔΕ: Αλλαγές σε φορολογικές δηλώσεις, Ε9 και ΦΠΑ

Μη κρατικά πανεπιστήμια - Πιερρακάκης: Ακραίο αν δεν στηρίξουν άλλα κόμματα το νομοσχέδιο