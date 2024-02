Οικονομία

Ακίνητα: Ξεκίνησε η ψηφιακή δήλωση φόρου από Γονικές Παροχές

Πώς ακριβώς θα δηλώνουν οι υπόχρεοι το φόρο που αντιστοιχεί στη γονική τους παροχή ή τη δωρεά τους.

Επεκτείνεται η αυτόματη δημιουργία και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) περιλαμβάνοντας δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, myPROPERTY.

Η απόφαση αυτή αφορά στις περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, 100% πλήρους κυριότητας επί ακινήτου από έναν δωρητή/γονέα σε έναν δωρεοδόχο/ τέκνο.

Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν οι ίδιοι τις συγκεκριμένες δηλώσεις και παράλληλα διασφαλίζεται η έγκαιρη εκπλήρωση των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων δημιουργείται και υποβάλλεται αυτόματα για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αναρτώνται στην ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY» της ψηφιακής πύλης myAADE, και αφορούν δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων που έχουν υποβληθεί από τις 2/1/2024 και μετά.

Πώς θα γίνεται η δήλωση

Ο πολίτης λαμβάνει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η δήλωση Ε9 έχει υποβληθεί αυτόματα και μπορεί να την αναζητήσει στην ψηφιακή πύλη myAADE ( myaade.gov.gr ), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9 > ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην Εφαρμογή > έτος 2025 .

Στο επόμενο διάστημα, η αυτοματοποιημένη υποβολή δηλώσεων Ε9 θα επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις δωρεών και γονικών παροχών ακινήτων.

