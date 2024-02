Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός – θερμοκρασία: Που άγγιξε τους 26 βαθμούς την Τρίτη

Τρελάθηκε… ο καιρός, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 23 βαθμούς στον Έβρο, μέσα στην «καρδιά» του Χειμώνα.

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεπέρασαν τους 23 °C σημειώθηκαν την Τρίτη 06/02.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σπάρτη με 25,8 °C, σύμφωνα με το meteo.gr

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

