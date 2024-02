Κοινωνία

Πρώην εθελοντής για Πολυχρονόπουλο: Ήθελε συνεχώς να προβάλλεται ως “ο αρχηγός” (βίντεο)

Τι δήλωσε πρόσωπο από το περιβάλλον του "Άλλου Ανθρώπου" για τη συμπεριφορά του επικεφαλής της πρωτοβουλίας.

Σε αποκάλυψη νέων, ιδιαίτερα ενδιαφερουσών πληροφοριών σχετικά με την προσωπικότητα και τη δράση του ελεγχόμενου για ξέπλυμα χρήματος και πρωτεργάτη της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, προχώρησε την Τετάρτη πρόσωπο από το περιβάλλον της πρωτοβουλίας, μιλώντας στο Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Το πρωινό».

Ο άνδρας ο οποίος προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, σημείωσε:

«Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Αυτό δεν αναιρεί τη μεγάλη και σπουδαία δραστηριότητα αλληλεγγύης την οποία άσκησε. Πράγματι ήταν απλός, καταδεκτικός και φιλικός. Ωστόσο είχε μια ιδιαίτερη προτίμηση στην προβολή της πρωτοβουλίας, και στη δική του προβολή, ως επικεφαλής της. Όταν επρόκειτο για το ζήτημα της προβολής αυτής, γινόταν τελείως διαφορετικός. Κατά κάποιον τρόπο του άρεσε να φαίνεται με κάθε ευκαιρία ότι εκείνος ήταν ο αρχηγός όλης της προσπάθειας και να επιβάλλεται σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετείχαν».

