Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε η Ελληνική Λύση

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του κόμματος. Ποια έκκληση απευθύνει στα υπόλοιπα κόμματα.

«Η Ελληνική Λύση καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την ψήφιση της νομιμοποίησης του γάμου ομοφυλοφίλων», όπως αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Παράλληλα, η Ελληνική Λύση καλεί «όλα τα κόμματα, μακριά από ιδεοληψίες, στο πλαίσιο της δημοκρατικής νομιμότητας να συνυπογράψουν το αίτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας που καταθέτει η Ελληνική Λύση, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις».

