Πολιτική

Βελόπουλος για Μεσανατολικό: Δεν υπήρχε ούτε θα υπάρξει διεθνές δίκαιο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για τον πόλεμο Χαμάς – Ισραήλ, τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την ακρίβεια.

-

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Νικητής είναι η παραπληροφόρηση. Τα περισσότερα είναι προπαγάνδα», είπε για τον πόλεμο Χαμάς – Ισραήλ και εξέφρασε την άποψη πως, «δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ διεθνές δίκαιο. Μία είναι η λύση: Δύο κράτη».

Κρίνοντας την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και δη την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Τελ Αβίβ, που ακυρώθηκε, είπε πως «το πρόβλημα με την κυβέρνηση είναι ότι θέλει οργάνωση η εξωτερική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός λειτουργεί με βιασύνη και κάνει ρεζίλι τη χώρα», συμπλήρωσε όμως πως, «αν μπορεί η Ελλάδα να παίξει ρόλο για την ειρήνη σε οποιαδήποτε ειρήνη στον κόσμο, να το κάνε».

«Άλλο η Χαμάς, άλλο ο παλαιστινιακός λαός», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Βελόπουλος και απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την υποδοχή Παλαιστίνιων προσφύγων από την Ελλάδα, διερωτήθηκε: «έχουμε σύνορα με την Παλαιστίνη;» και πρόσθεσε: «ας μείνουν εκεί, στις αραβικές πλούσιες, μουσουλμανικές χώρες.

Μητσοτάκης και Καιρίδης ζητούν κι άλλους. Βγήκε ο πρωθυπουργός να λύσουμε το δημογραφικό με Αλβανούς και Πακιστανούς. Δε θέλω Αφγανούς και Πακιστανούς, μπουχτίσαμε. Βγαίνει ο Δούκας και λέει πως το 20% είναι μετανάστες».

Αναφέρθηκε σε εκβιασμό των πολιτών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών από τους Άδωνι Γεωργιάδη και Λευτέρη Αυγενάκη, εκτιμώντας πως, «με αποχή 70% κανείς δεν νίκησε» και απαντώντας στο γιατί η Ελληνική Λύση δεν είχε υποψήφιους, ξεκαθάρισε πως, «στο καταστατικό του κόμματός μου λέμε: καμία εμπλοκή στις αυτοδιοικητικές εκλογές».

Για το ζήτημα της ακρίβειας, είπε πως, «ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει από αγορά. Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ σχέδιο για βιομηχανία τροφίμων. Αν ρωτήσεις έναν υπουργό γιατί είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα, δεν ξέρει να απαντήσει.

Δεν ξέρει τα βασικά: πρώτον όταν έχεις ακριβά καύσιμα, φορολογείται ο αγρότης, όταν έχεις διόδια κάθε 10χλμ, στον αγρότη πάει στον αγρότη».

Και πρότεινε μέτρα όπως ο οριζόντιος φόρος 15% σε όλους.

Αναφέρθηκε, επίσης και στο φυσικό αέριο, λέγοντας πως η Ελλάδα αγοράζει το 72% του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μέσω της Βουλγαρίας ,πληρώνοντάς το πολύ παραπάνω και πρότεινε να το αγοράζουμε απευθείας από τη Ρωσία.

Ερωτηθείς αν τον ενδιαφέρει το τι γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε αρνητικά και είπε πως, «ο Κασσελάκης έχει πρόβλημα με την προσωπική του ζωή, την παρουσιάζει πολύ», ενώ του ευχήθηκε «βίον ανθόσπαρτον και καλούς απογόνους».

«Αυτές οι ανώμαλες καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι παθογένειες ενός κόμματος που δεν έχει ιδεολογία. Εγώ κόβω κεφάλια, είμαι σαν τον Παπανδρέου», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τα εσωκομματικά προβλήματα τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και τα παρελθόντα της Ελληνικής Λύσης.

Κληθείς να σχολιάσει τον δήμαρχος Βόλου είπε πως, «δεν έχει άποψη», ενώ για τον Κώστα Μπακογιάννη είπε πως, «τιμωρήθηκε για την αλαζονεία του».

Κατέληξε με την «πρόβλεψη» πως, «αν συνεχιστεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα».





