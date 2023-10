Πολιτική

Μεσανατολικό: Ο Μητσοτάκης ακυρώνει την επίσκεψη στο Ισραήλ

Η ανακοίνωση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Τελ Αβίβ.

Δεν πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την λιτή ανακοίνωση:

Οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέπουν το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ.

Στη χθεσινή παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή επανέλαβε την ανάγκη η Ε.Ε. να μιλά με ενιαία φωνή για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Υπογράμμισε, επίσης, το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, προσθέτοντας ότι πρέπει να προστατευθούν οι άμαχοι και η απάντηση να είναι σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο.

Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διάσταση της ασφάλειας και υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, επισήμανε την ανησυχία της Ελλάδας για τις συνέπειες που θα είχε η επέκταση της κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο. Ενημέρωσε, δε, για την επικείμενη επίσκεψή του στην περιοχή, καθώς και για την επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.

Τόνισε μάλιστα ότι οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ την στρατηγική συνεργασία της Ε.Ε. με την Αίγυπτο.

