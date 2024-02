Κόσμος

F-16 στην Τουρκία: Γερουσιαστής των ΗΠΑ επιχειρεί να μπλοκάρει την πώληση

Το ψήφισμα με το οποίο επιχειρεί ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ να μπλοκάρει την πώληση των F-16 στην Τουρκία.

O Aμερικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ παρουσίασε νομοσχέδιο για την αποτροπή πώλησης μαχητικών f -16 στην Τουρκία ενώ την ίδια ώρα παραμονές της επίσκεψης Γεραπετρίτη στο Στειτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου η Ουάσιγκτον μέσω του βοηθού υπουργού Εξωτερικών,Τζόσουα Χακ, δηλώνει ικανοποιημένη από την βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων προβάλλοντας ότι «η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας σταθερός εταίρος, αλλά είναι μια χώρα που προωθεί τη σταθερότητα στην περιοχή».

Ο γερουσιαστής από το Κεντακι που έχει και στο παρελθόν αντιταχθεί σε πωλήσεις όπλων σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι ο μόνος που ορθώνει το ανάστημα του και καταθέτει νομοσχέδιο για την απαγόρευση της πώλησης τωv F-16 στην Τουρκία καταθέτοντας σχετικό νομοσχέδιο στο Κογκρέσο όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ Θανάσης Τσίτσας. Για να εγκριθεί το εν λόγω νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί κατά πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία των ΗΠΑ. Εάν το εν λόγω νομοσχέδιο δεν εγκριθεί και δεν υπάρξουν άλλες αντιρρήσεις, αναμένεται ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει την πώληση έως τις 10 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Τζόσουα Χακ λίγες ημέρες πριν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισκεφθεί για πρώτη φορά επίσημα το Στειτ Ντιπαρτμεντ για την συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου σχολιάζοντας για το τι κάνει τις ΗΠΑ να πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα νέα F-16 εναντίον της Ελλάδας στο Αιγαίο, ο Τζόσουα Χακ πρόταξε το θετικό διπλωματικό κλίμα αλλά και τα ηρεμία που παρατηρείται στο πεδίο το τελευταίο διάστημα λέγοντας ότι «είμαστε ικανοποιημένοι από την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Βέβαια οι δυο κυβερνήσεις γνωρίζουν πως θα εξελιχθεί αυτή η σχέση αλλά από την δική μας πλευρά αυτή είναι μια διαδικασία που στηρίζουμε. Οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών για να ξεπεραστούν οι μακροχρόνιες διαφωνίες και να αναζητηθεί μια νέα προσέγγιση, οφείλονται στον ηγετικό ρόλο και το όραμα των κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν», τόνισε χαρακτηριστικά, αλλά απέφυγε να τοποθετηθεί για το τι θα κάνουν οι ΗΠΑ εάν αυτό το καλό κλίμα αντιστραφεί και η Τουρκία επιστρέψει στον παλιό καλό εαυτό της. Στο σημείο αυτό, ο Αμερικανός υφυπουργός απάντησε ότι «αυτή είναι μια κλασική υποθετική κατάσταση, την οποία δεν θα σχολιάσω.

Ο κ.Χακ είπε επίσης ότι η «η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας σταθερός εταίρος, αλλά είναι μια χώρα που προωθεί τη σταθερότητα στην περιοχή και οι ΗΠΑ στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών αμυντικών ικανοτήτων»

Η αντίδραση της Τουρκίας

Τουρκικές διπλωματικές πηγές στην πρόταση του Αμερικανού γερουσιαστή Ραντ Πολ να αποκλείσει την προμήθεια και τον εκσυγχρονισμό των F-16 στην Τουρκία απάντησαν ,όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 Άννα Ανδρέου, στην εφημερίδα Μιλιέτ: "Η διαδικασία πώλησης των F-16 συνεχίζεται κανονικά. Ο συνομιλητής μας σε αυτή τη διαδικασία είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ".

Σύμφωνα με πληροφορίες της Μιλιέτ, «ο γερουσιαστής Paul δεν είναι ένας φορέας που έχει την εξουσία να αναστείλει μόνος του τη λεγόμενη διαδικασία σιωπής. Η ένσταση του Πολ είναι αποτελεσματική μόνο εάν γίνει αποδεκτή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν έχει δικαίωμα βέτο».

Η τουρκική φιλο-κυβερνητική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι «ο Αμερικανός γερουσιαστής Paul είχε κάνει και στο παρελθόν παρόμοιες προσπάθειες για να εμποδίσει την αμερικανική κυβέρνηση να πουλήσει F-16 στην Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά οι προσπάθειες αυτές δεν ευόδωσαν και εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία πώλησης των F-16. Δεν θεωρείται ότι η πρωτοβουλία θα βρει ανταπόκριση ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε στο Κογκρέσο. Η περίοδος σιωπής αναμένεται να λήξει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου»

