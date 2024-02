Κοινωνία

Μη κρατικά πανεπιστήμια - Άγνωστος Στρατιώτης: Ένταση με φοιτητές

Ομάδα φοιτητών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενη μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προκαλώντας παρέμβαση της Αστυνομίας.

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, μικρή ομάδα φοιτητών προσέγγισε το βράδυ της Τετάρτης το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα προκειμένου να ξεδιπλώσει πανό που ενημέρωνε για το αυριανό μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας.

Οι φοιτητές άναψαν καπνογόνα και έμειναν λίγη ώρα στο σημείο. Το πανό που έγραφε τη φράση «Αύριο θα βουλιάξει η Αθήνα» ξεδιπλώθηκε μπροστά στη Βουλή,

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν αποχωρούσαν κοντά στο μετρό του Συντάγματος παρενέβη η ομάδα Δράση της αστυνομίας και προχώρησε στη σύλληψη μιας φοιτήτριας.

