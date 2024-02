Κοινωνία

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: Ένας νεκρός και δύο αδέλφια τραυματισμένα (εικόνες)

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε την Τετάρτη, με θύμα έναν οδηγό αγροτικού αυτοκινήτου. Πως συνέβη η τραγωδία.

Σε τροχαίο δυστύχημα εξελίχθηκε η σύγκρουση δύο οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο δρόμο Αταλάντης - Λιβανατών, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης (7/2).

Ο 63χρονος οδηγός του αγροτικού, που ήταν από τις Λιβανάτες, υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου διακομίστηκε μετά τον απεγκλωβισμό του από τους πυροσβέστες.

Ελαφρά τραυματίστηκαν τα δύο νεαρά αδέρφια, κάτοικοι Αταλάντης, που επέβαιναν στο κόκκινο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες από το lamiareport.gr, ήταν σφοδρή.

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνά το ΑΤ Λοκρών.

