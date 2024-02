Κοινωνία

Δολοφονία στην Μάνδρα - Χρήστος Γιαλιάς: Η ενέδρα, η εκτέλεση και η φωτιά στο αυτοκίνητο (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το στυγερό έγκλημα. Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας που “χτυπήθηκε” με καλάσνικοφ. Βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αμάξι του. Είχε δολοφονηθεί και η σύζυγος του.

Καρτέρι θανάτου έστησαν άγνωστοι στον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά, τον οποίο αφού πυροβόλησαν με καλάσνικοφ και σκότωσαν μέσα στο αυτοκίνητό του, στη Μάνδρα, ακολούθως έβαλαν φωτιά και τον πυρπόλησαν, με προφανή στόχο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σ' αυτούς.

Κατά πληροφορίες που μένει να επιβεβαιωθούν, οι δράστες πυροβόλησαν με το καλάσνικοφ, ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, στην Αγία Αικατερίνη της Μάνδρας.

Χαρακτηριστικό της οργάνωσης της δολοφονικής επίθεσης είναι ότι έκαψαν επί τόπου το αυτοκίνητο και το θύμα τους, που δεν αναγνωρίζεται για να μην ρισκάρουν να αφήσουν ίχνη. Η δολοφονία έγινε σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το σπίτι του επιχειρηματία και εκτιμάται ότι οι δράστες είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις του και είχαν καταγράψει τη ρουτίνα των μετακινήσεών του.

Το θύμα είναι ο επιχειρηματίας Χρήστος Γιαλιάς, που δραστηριοποιείτο στο εμπόριο κρεάτων, ενώ κατά το παρελθόν είχε εμπλακεί και στα διοικητικά ποδοσφαιρικών ομάδων.

Η πρώτη σύζυγος του θύματος και μητέρα του μεγάλου γιου του είχε επίσης δολοφονηθεί, στην αυλή του σπιτιού της, στην ίδια περιοχή το 2018. Κίνητρο της δολοφονίας της ήταν η ληστεία.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών οι οποίοι διέφυγαν με μηχανή. Το όχημα βρέθηκε στην οδό Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά.

Από τις έρευνες της ΕΛΑΣ, βρέθηκαν, δίπλα από το καμένο όχημα 15 κάλυκες, ενώ εντός του οχήματος εντοπίστηκε Καλάσνικοφ το οποίο εκτιμάται ότι είναι το όπλο της δολοφονίας που πέταξαν οι δράστες μετά την εκτέλεση.

Στην αστυνομία έφτασε πληροφορία και για δεύτερο καμένο αυτοκίνητο που ερευνήθηκε, αλλά δεν βρέθηκε άλλο καμένο ΙΧ- βρέθηκε ωστόσο, μια μοτοσικλέτα καμένη σε μικρή απόσταση και εκτιμάται ότι ήταν το όχημα διαφυγής των δραστών από τον τόπο του εγκλήματος.

Ο Χρήστος Γιαλιάς φέρεται να ήταν ιδιοκτήτης εταιρειών εμπορίας κρέατος, ενώ είχε διατελέσει πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας των Τρικάλων από το 2015 έως το 2017 και παλαιότερα είχε βρεθεί στο «τιμόνι» της ΠΑΕ Πανελευσινιακός, αλλά και του Μανδραϊκού.

Θύμα δολοφονίας και η Φρειδερίκη Καρζή

Το 2018, θύμα δολοφονίας είχε πέσει και η πρώην σύζυγος του Χρήστου Γιαλιά, Φρειδερίκη Καρζή. Τότε κίνητρο των δραστών είχε θεωρηθεί η ληστεία.

Η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή με τραύματα από δύο πυροβολισμούς εξ επαφής ενώ έλειπε η τσάντα της. Σε μεταγενέστερη έρευνα που είχε γίνει στο αυτοκίνητό της, διαπιστώθηκε πως οι δράστες είχαν παγιδεύσει το όχημα με GPS προκειμένου να παρακολουθούν τις μετακινήσεις της και, κυρίως, τις ώρες επιστροφής στην οικία της.

Ο δολοφόνος την είχε πυροβολήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού της και τράπηκε σε φυγή με την τσάντα της, πιστεύοντας ότι περιείχε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που είχε κερδίσει στο καζίνο. Όπως αποδείχθηκε στην τσάντα η γυναίκα είχε μόνο ένα ρολόι. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς είχε συλληφθεί ως εμπλεκόμενος ένας 43χρονος άνδρας, μετά από ληστεία σε σούπερ μάρκετ.





