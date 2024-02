Οικονομία

Ελεύθεροι επαγγελματίες – Τεκμήρια: πλατφόρμα για αμφισβήτηση υπό όρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο θα τους έχει προσδιορίσει η εφορία.

-

Μια ακόμα πλατφόρμα ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει από τον Απρίλιο η ΑΑΔΕ, παράλληλα με το άνοιγμα του taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Πρόκειται για την πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο θα τους έχει προσδιορίσει η εφορία , ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο του φορολογικού ελέγχου.

Κρίνοντας από το μέγεθος των αντιδράσεων που προκάλεσε η αλλαγή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών, φυσικό επακόλουθο θα ήταν η πλατφόρμα να δεχθεί μπαράζ αμφισβητήσεων. Το γεγονός όμως ότι ταυτόχρονα με την αμφισβήτηση έρχεται και ο φορολογικός έλεγχος, ενδεχομένως να θέσει την ελκυστικότητα της πλατφόρμας σε άλλη βάση.

Η υποβολή αίτησης θα είναι ανοιχτή σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος κρίνει πως αδικείται από το εκκαθαριστικό που εκδόθηκε με τεκμαρτό εισόδημα. Η αίτηση, όμως, δεν ακυρώνει το εκκαθαριστικό και οι φόροι που έχουν βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα (αν δεν υπάρξουν και φέτος αλλαγές σε οκτώ μηνιαίες δόσεις με την πρώτη τον Ιούλιο).

Τις λεπτομέρειες του τρόπου αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος αλλά και τη διαδικασία και κυρίως τους χρόνους διενέργειας των φορολογικών ελέγχων αναμένεται να προσδιορίσει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή η οποία αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο ιδίως στις περιπτώσεις στρατιωτικής θητείας, φυλάκισης, νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική, αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία.

Στη λίστα περιλαμβάνονται εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον, ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αμφισβήτηση, είναι ο φορολογούμενος να υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του.

Πέραν όμως των παραπάνω, ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει επιπλέον την δυνατότητα να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Πρεμιέρα

Το νέο σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος περισσοτέρων από 700.000 ελευθέρων επαγγελματιών θα κάνει πρεμιέρα με τις φετινές δηλώσεις για τα περυσινά εισοδήματα. Προβλέπει ελάχιστο καθαρό εισόδημα που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ και υπολογίζεται στη βάση τριών κριτηρίων:

Τον εκάστοτε κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή σε περίπτωση που ο επαγγελματίας απασχολεί προσωπικό τον ανώτερο ετήσιο μισθό που καταβάλλει σε υπάλληλό του. Για τη προσαύξηση θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά, με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

Το ύψος του τζίρου της επιχείρησης που θα προσαυξάνει την ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται στο 5% επί του ποσού που ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ.

Το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Μειώσεις και απαλλαγές

Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν μειωμένο τεκμήριο για επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα όπως τα κυλικεία στα σχολεία καθώς θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό χρόνο δραστηριότητας δηλαδή με δωδεκατημόρια.

Πλήρης απαλλαγή προβλέπεται για αγρότες, όσους αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, για επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, για ασφαλιστικούς συμβούλους που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες καθώς και για επαγγελματίες με δραστηριότητα έως τρία χρόνια.

Παράλληλα για επαγγελματίες που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προβλέπεται συνυπολογισμός των ποσών αυτών για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%

Επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα

Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Γονείς πολύτεκνων οικογενειών

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

Το ύψος του τεκμηρίου περιορίζεται κατά 67% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με 4 χρόνια δραστηριότητας και κατά 33% για 5 χρόνια ενώ εξαιρούνται από την προσαύξηση με βάση το τζίρο τα περίπτερα αλλά μόνο για το μέρος του τζίρου από πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων.