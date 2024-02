Πολιτική

Μη κρατικά πανεπιστήμια - Πιερρακάκης: Τα αυστηρά κριτήρια και η ΕΒΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για το ενδιαφέρον από σημαντικά πανεπιστήμια. Οι όροι για την έναρξη λειτουργίας, η εισαγωγή μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων και τα δίδακτρα. Τι είπε για τις καταλήψεις.

-

Διευκρινίσεις για την σύνδεση της εγγραφής στα μη κρατικά πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τις Πανελλαδικές εξετάσεις διαμηνύοντας ότι τα κριτήρια για τις νέες ακαδημαϊκές οντότητες θα είναι τα αυστηρότερα σε όλη την Ευρώπη έδωσε το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η λογική του Υπουργείου Παιδείας είναι, όπως είπε στον ΣΚΑΙ, ότι «όπως κάποιος μέσω της ΕΒΕ δεν μπορεί να μπει στα δημόσια πανεπιστήμια, το ίδιο να μην μπορεί να κάνει και στα μη κρατικά. Αυτός είναι ο κόφτης. Η λογική αυτή έχει οριοθετηθεί, επειδή υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρήσουμε σχετικά με τη συνταγματική αποτύπωση του πώς λειτουργεί η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας».

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε και τι θα ισχύσει για τις εγγραφές και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, κάνοντας λόγο για μια «ειδική ελάχιστη βάση εισαγωγής που θα προκύπτει ως εξής: έχουμε 4 επιστημονικά πεδία. Στο κάθε ένα βγαίνει ένας μέσος όρος επιδόσεων και από αυτόν παίρνουμε τον μικρότερο και τον πολλαπλασιάζουμε με το 0,8 και βγαίνει ένας και μόνο βαθμός. Χονδρικά αυτός αντιστοιχεί σε ένα πλαφόν κάτω από το οποίο δεν μπορείς να μπεις στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άρα κάποιος που δεν έχει πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο κάτω από ένα όριο, δεν θα μπορεί να πάει στα μη κρατικά πανεπιστήμια».

«Εμείς έχουμε ένα κεκτημένο και ένα υφιστάμενο εθνικό σύστημα. Κρίναμε ότι αυτή η διασύνδεση πρέπει να γίνει, αλλά δεν είναι αυτό το μόνο κριτήριο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια» συνέχισε ο υπουργός Παιδείας και εξήγησε ότι «αυτά που περιέχει ο νόμος είναι τα ελάχιστα. Κάθε σχολή θα βάζει τα δικά της κριτήρια που θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά που έχει το μητρικό. Τα κριτήρια αυτά, όμως, θα πρέπει να τα κρίνει και η ελληνική ανεξάρτητη αρχή, άρα είναι ένα σύστημα πλήρες».

Απαντώντας στην κριτική αν αυτός που θα μπει στο μη κρατικό πανεπιστήμιο με χαμηλότερη βαθμολογία από αυτόν που θα μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, θα είναι το ίδιο καταρτισμένος επαγγελματικά, ο υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε 40.000 Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό με κριτήρια των ξένων πανεπιστημίων. Από τη στιγμή που υπάρχει αναγνώριση μέσω ΔΟΑΤΑΠ, αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα. Έχουμε πάνω από 30 κολέγια και η Ελλάδα έχει συρθεί με νομολογία να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των κολεγίων χωρίς ισχυρούς κανόνες».

«Εμείς λέμε ότι εκτός από το επαγγελματικό υπάρχει και το ακαδημαϊκό δικαίωμα και ορίζουμε πολύ αυστηρά κριτήρια. Είναι τα αυστηρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Προσέθεσε ότι «Δεν θα υπάρχουν πανεπιστήμια του πρώτου ορόφου. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα θα συστήνονται με μια σειρά εξαντλητικά κριτήρια. Είναι ένας νόμος που προωθεί μόνο στρατηγικές και όχι ευκαιριακές παρουσίες στη χώρα μας. Αυτοί που θα έρθουν θα είναι μόνο σοβαροί και αυτό προκύπτει από τα κριτήρια που βάλαμε».

Αναφερόμενος σε ορισμένα από τα κριτήρια, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «έχουμε ορίσει π.χ. μίνιμουμ 30 καθηγητές για να εξετάσει την αίτηση η ΕΘΑΑΕ, μίνιμουμ 3 σχολές με έναν αστερίσκο-εξαίρεση για πανεπιστήμια που είναι στα τοπ 20 του πλανήτη, πρέπει να κάνουν έρευνα, οι καθηγητές θα εξελίσσονται με τον ίδο τρόπο όπως στα μητρικά».

Για το ύψος των διδάκτρων απέρριψε αιτιάσεις ότι μπορεί να είναι τριψήφια ή πολύ ακριβά με το επιχείρημα ότι «κάτι τέτοιο δεν θα πετύχαινε εδώ. Τα κριτήρια θα είναι κομμάτι του προς έγκριση φακέλου από την ανεξάρτητη αρχή. Εγώ είμαι μεγάλος οπαδός της κοινής λογικής και πολλά σημεία της κριτικής την παραβιάζουν». Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι τα προπτυχιακά προγράμματα των δημοσίων ΑΕΙ «είναι δωρεάν και θα είναι δωρεάν» ενώ υπενθύμισε ότι «σε μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα με ερμηνεία του ΣτΕ».

Ο Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της χθεσινής παρουσίασης αφορούσε τις ενέργειες στήριξης των δημοσίων πανεπιστημίων πέραν της χρηματοδότησης. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «υποκριτική την κριτική όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η χρηματοδότηση έπεφτε. Το 2018 την παραλάβαμε στα 92 εκατ. ευρώ και την πήγαμε στα 133 εκατ. ευρώ. Αν προσθέσετε ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και φοιτητικές εστίες είναι άλλο ένα 1,5 δισ. Άρα πρακτικά μιλάμε για ενίσχυση 2 δισ. ευρώ. Οι μισθοί των καθηγητών έχουν ανέβει κατά 12%-15% και σε ό,τι αφορά τους ΕΛΚΕ έχει καταργηθεί το πλαφόν».

Ερωτηθείς για τις καταλήψεις και τις διαδικτυακές εξετάσεις, ο υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο ένα τρίτο των τμημάτων. Υπάρχει νόμος του 2022, όταν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες να γυρνάμε σε ψηφιακά συστήματα. Χαίρομαι που είδα την σύνοδο των πρυτάνεων να το υιοθετεί. Υπάρχουν μεμονωμένες διαφωνίες, εμείς έχουμε εξαντλήσει τα νομικά μέσα. Πρέπει το κάθε ίδρυμα να εφαρμόσει τον νόμο».

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε, ακόμα, ότι «θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16» ενώ για τις πανελλαδικές εξετάσεις είπε ότι «δεν είναι ώρα για να ανοίξουμε συζητήσεις για το θέμα της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Έχω ζητήσει να ανοίξει η συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο αλλά μιλάμε με το δεδομένο της αντικειμενικής διόρθωσης των πανελλαδικών εξετάσεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνδρα - Γιαλιάς: το καρτέρι θανάτου, ο σωματοφύλακας που “έλειπε” και το μαύρο αμάξι (βίντεο)

Σποράδες: Μητέρα απειλούσε τον γιο της ότι θα έρθει από τις ΗΠΑ να του ρίξει οξύ

Θύρα 7: Σαν σήμερα έγινε η τραγωδία με τους 21 νεκρούς