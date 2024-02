Υγεία - Περιβάλλον

Dentist Pass: Αντίστροφη μέτρηση για τη χρήση των voucher

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς των δικαιούχων σχετικά με τον έγκαιρο ποργραμματισμό των ραντεβού.

-

Εντός των επόμενων ημερών εκδίδονται οι τελευταίες ψηφιακές κάρτες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Dentist pass» από το οποίο ωφελούνται πάνω από 242.000 παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους γονείς/κηδεμόνες στη διάρκειά της ψηφιακής κάρτας καθώς οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν του ποσού ενίσχυσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει σε ισχύ για 6 ημερολογιακούς μήνες επιπλέον του μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε. Επομένως κρίνεται σκόπιμο οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν ήδη λάβει την ψηφιακή κάρτα του προγράμματος να ελέγξουν την ημερομηνία λήξης της και να κλείσουν άμεσα ραντεβού στον οδοντίατρό τους. Κάρτες που λήγουν για παράδειγμα 29 Φεβρουαρίου 2024 θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα, ώστε οι δικαιούχοι και τα παιδιά τους να εξασφαλίσουν τα οφέλη του Προγράμματος.

Κάθε κάρτα ύψους 40 ευρώ ανά ωφελούμενο παιδί, καλύπτει το κόστος πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής έως του αναφερόμενου ποσού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οδοντιατρεία ή ορθοδοντικά ιατρεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και διαθέτουν POS με σχετικό κωδικό. Υπογραμμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη του ποσού ούτε η μεταφορά του σε τρίτο πρόσωπο.

Το Dentist pass αποτελεί ένα πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, μέσα από το οποίο:

αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης

παρέχεται δυνατότητα σε γονείς και παιδιά να λάβουν οδηγίες για τη σωστή φροντίδα της στοματικής κοιλότητας από ειδικούς και

να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες οδοντιατρικές πράξεις ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Το Dentist Pass εντάσσεται στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» του Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΜΑΕ)», στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/dentistpass ή να καλέσουν στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2154936, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Γουβανέλης: Ο Πολυχρονόπουλος “διαχειριζόταν” τον λογαριασμό της μητέρας του (βίντεο)

Αγρότες - Μπλόκα: Η επιστολή στον Μητσοτάκη, το “ραντεβού” και το κλείσιμο δρόμων

Σκιάθος: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί δεν βρήκε... κρεμμύδια στο σπίτι!