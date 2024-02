Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους

Για ποιον λόγο το αεροπλάνο προέβη σε αναγκαστική προσγείωση.

Αεροσκάφος της Ισραηλινής εταιρείας El Al, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Jerusalem Post, το αεροπλάνο ξεκίνησε από την Πράγα με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Ο βίαιος επιβάτης αποβιβάστηκε από την πτήση με την βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας.

Σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία τονίζει πως «Η El Al εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στη βία και θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των επιβατών μας».

