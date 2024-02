Κοινωνία

Γιώργος Παπακώστας: Θύμα διάρρηξης ο γνωστός σεφ (βίντεο)

Ο σεφ δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο με τους διαρρήκτες. Τι είπε για τις κλοπές στην Νέα Σμύρνη.

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο σεφ Γιώργος Παπακωστας για δεύτερη φορά, στο κατάστημα εστίασης που διατηρεί στη Νέα Σμυρνη.

Δυο νεαρά άτομα με ανοιχτόχρωμα ρούχα όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, εισέβαλαν στο γραφείο με ακάλυπτα πρόσωπα σπάζοντας την πόρτα. Στο βίντεο οι δράστες φαίνεται να κατευθύνονται προς το χρηματοκιβώτιο.

Όπως δήλωσε ο ίδιος: "Μπήκανε 3:30 η ώρα το πρωί , σπάσανε μια πόρτα ασφαλείας που είχαμε έξω. Το κατάστημα μόλις είχε κλείσει, είχανε φύγει τα πιο πολλά άτομα προσωπικού και είχε μείνει μόνο ένας ο οποίος καθάριζε μέσα στην κουζίνα.

Δεν κάνανε ζημιές, παρά μόνο την πόρτα που σπάσανε, την εξωτερική. Είναι σίγουρα τα παιδιά που είχαν έρθει και πέρυσι."

Παρά την γρήγορη αντίδραση της αστυνομίας, οι δράστες κατάφεραν και ξέφυγαν.

Ο σεφ τόνισε πως: "Είναι πιο πολύ απ’ όλα η ανασφάλεια που έχω και με πιάνουν τα ψυχολογικά μου γιατί είναι πάρα πολύ συχνο αυτό το φαινόμενο. Γιατί είναι από μικρής ηλικίας παιδιά. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα."

Σύμφωνα με τον σεφ το φαινόμενο των κλοπών επικρατεί γενικότερα στη περιοχή της Νέας Σμύρνης, με τους δράστες να μενουν ατιμώρητοι και να υπάρχει ανασφάλεια στα γύρω καταστήματα.

