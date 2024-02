Κοινωνία

Παιανία: Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς - Αναζητείται ο δράστης (βίντεο)

“Ανθρωποκυνηγητό” για τον εντοπισμό του κακοποιού που άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πως συνέβη το περιστατικό.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων στην περιοχή και στοιχεία από τον τόπο της συμπλοκής αξιοποιούν οι αστυνομικοί για να καταλήγουν στην ταυτότητα και τον εντοπισμό των κινήσεων του άνδρα που αναζητείται, μετά τους πυροβολισμούς κατά αστυνομικών, στην λεωφόρο Παιανίας - Μαρκοπούλου

Η συμπλοκή έγινε το βράδυ της Πέμπτης, αφού η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για ύποπτο άτομο, που κινείται έξω από μάντρα αυτοκινήτων, στην συμβολή των οδών Μαρκοπούλου και Μεταξά, με προφανή στόχο να κλέψει κάποιο αυτοκίνητο.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην θέα των οποίων ο κακοποιός άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να διαφύγει με αυτοκίνητο και αναζητείται.

