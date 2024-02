Κόσμος

Φιλιππίνες – κατολίσθηση: Κοριτσάκι ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 60 ώρες (βίντεο)

Το παιδάκι εντοπίστηκε από μέλη σωστικών συνεργείων που έσκαβαν με γυμνά χέρια και φτυάρια με την ελπίδα να βρουν επιζήσαντες.

Παιδί κατορθώθηκε να διασωθεί σχεδόν 60 ώρες έπειτα από την κατολίσθηση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και καταπλάκωσε άλλους περίπου εκατό σε χωριό όπου βρίσκονται μεταλλεία, στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με τις αρχές.

Μικρό κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν διευκρινίστηκε ακόμη, εντοπίστηκε από μέλη σωστικών συνεργείων που έσκαβαν με γυμνά χέρια και φτυάρια με την ελπίδα να βρουν επιζήσαντες στο χωριό Μασάρα, στο νότιο τμήμα του νησιού Μιντανάο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντουαρντ Μακαπίλι, υπεύθυνος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο.

