Βραβεία NFL - Χάρι: Ευδιάθετος στην πρώτη εμφάνιση μετά το ραντεβού με τον Κάρολο (βίντεο)

Ο Πρίγκιπας Χάρι απένειμε ένα από τα Βραβεία NFL, λίγες ώρες μετά απο την συνάντηση με τον καρκινοπαθή πατέρα του. Τι είπε για τον Βασιλιά Κάρολο.

Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε μια έκπληξη στην ετήσια εκδήλωση NFL Honours την Πέμπτη μετά από το ταξίδι αστραπή που πραγματοποίησε την προηγούμενη μέρα στο Λονδίνο για να επισκεφτεί τον καρκινοπαθή πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο Γ'.

Ο Δούκας του Σάσεξ απένειμε στον Κάμερον Χέιγουορντ το βραβείο Walter Payton Man of the Year για το 2023 - την υψηλότερη διάκριση της βραδιάς - κατά τη διάρκεια της τελετής στο Resorts World Theatre στο Λας Βέγκας το βράδυ της Πέμπτης.

«Όλα όσα κάνετε εντός και εκτός γηπέδου είναι πραγματικά αξιοσημείωτα».«Είστε πρότυπα για εκατομμύρια με τον τρόπο που φέρνετε τον εαυτό σας και με τον τρόπο που ανταποδίδετε», είπε ο Χάρι στη σκηνή, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έκανε καμία αναφορά στον άρρωστο πατέρα του.



«Είμαι σοκαρισμένος. Αυτός είναι ο πρίγκιπας Χάρι», αστειεύτηκε ο Χέιγουορντ όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.

Το βραβείο Walter Payton NFL Man of the Year είναι ένα ετήσιο βραβείο που απονέμεται από την National Football League για να τιμήσει τη δέσμευση ενός παίκτη στη φιλανθρωπία και τον αντίκτυπο στην κοινότητα εκτός από το μεγαλείο του στο γήπεδο. Ο Κάμερον είναι παίκτης του NFL για 13 απίστευτες σεζόν και είναι ο ιδρυτής του The Heyward House. Ο αθλητής ξεκίνησε το φιλανθρωπικό ίδρυμα το 2015 σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την πείνα των παιδιών, να στηρίξει δασκάλους και μαθητές, να βοηθήσει στην παιδική παιδεία και να βοηθήσει στην καταπολέμηση του καρκίνου.

