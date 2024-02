Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στην εντατική παραμένει ο φοιτητής - θύμα του γνωστού τράπερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η οικογένειά του για την κατάσταση της υγείας του. Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

-

Ο 23χρονος φοιτητής που έπεσε θύμα επίθεσης από γνωστό τράπερ και την παρέα του στη Θεσσαλονίκη παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, με την αγωνία των δικών του ανθρώπων να κορυφώνεται.

Ο 25χρονος τράπερ, ο οποίος πριν από δύο εβδομάδες φέρεται ξυλοκόπησε άγρια τον φοιτητή με καταγωγή από τον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

«Ο Παναγιώτης μας δίνει μία πολύ κρίσιμη μάχη για τη ζωή του. Οι προσευχές όλων είναι μαζί του. Οι γονείς του καθημερινά “κρέμονται” από τα χείλη των γιατρών. Περιμένουν να ακούσουν μία θετική εξέλιξη. Έχουν υπομονή και πίστη, όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχουν προκαλέσει τα χτυπήματα που δέχθηκε το παιδί είναι πολύ σοβαρές.

Έγινε μία πολύ σοβαρή επέμβαση, όμως οι γιατροί δε μπορούν να πούνε με σιγουριά τίποτα για τη συνέχεια. Όλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τη σκληρή δοκιμασία που περνάει», περιέγραψε στην ενημερωτική ιστοσελίδα του Βόλου taxydromos.gr ο Παύλος Καρκάλης, δικηγόρος της οικογένειας που έχει αναλάβει την υπόθεση, μετά τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του τράπερ και του συνεργού του.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για την βαρύτατη πράξη που έγινε κατά του Παναγιώτη», πρόσθεσε.

Ο κατηγορούμενος τράπερ φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του πως το θύμα δεν έπεσε στο έδαφος από το δικό του χτύπημα και ότι δεν αντιλήφθηκε τον σοβαρό τραυματισμό του 23χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Νικόλας: Πέθανε ο 2χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Φιλιππίνες – κατολίσθηση: Κοριτσάκι ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 60 ώρες (βίντεο)

“Ό άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Η δήλωση στο “Πρωινό” και οι νέες καταγγελίες (βίντεο)