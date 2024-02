Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αδέρφια διώκονται για ληστεία μετά φόνου κατά 89χρονης

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της άτυχης γυναίκας. Ο ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη και ο άλλος καταζητείται.

Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας υπερήλικης γυναίκας που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2022, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από διερεύνηση της υπόθεσης.

Ειδικότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2022, αναζητηθείσα η 89χρονη ημεδαπή από συγγενικά της πρόσωπα, εντοπίστηκε νεκρή εντός της κατοικίας της και φέρουσα εξωτερικά κακώσεις, ενώ έλειπαν κοσμήματα τα οποία φορούσε (βέρα και χρυσός σταυρός).

Κατά την έρευνα εξετάστηκε και αξιολογήθηκε το προανακριτικό υλικό, τόσο από την ανωτέρω Υπηρεσία, όσο και από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία από κοινού.

Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 23 και 27 ετών, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, δυνάμει των οποίων συνελήφθη ο 23χρονος απογευματινές ώρες στις 7/2 Τετάρτης, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

