Οκλαχόμα: Δικαστής παραιτήθηκε γιατί έστελνε μηνύματα ενώ δίκαζε (βίντεο)

Η δικαστής έστειλε περισσότερα από 500 μηνύματα στα οποία μεταξύ άλλων κορόιδευε τους κατήγορους και αποκαλούσε τον βασικό μάρτυρα τους ψεύτη.

Μία δικαστής στην πολιτεία Οκλαχόμα των ΗΠΑ παραιτήθηκε, αφού «πιάστηκε» να στέλνει μηνύματα, την ώρα που εκδίκαζε υπόθεση δολοφονίας ενός δίχρονου αγοριού.

Σύμφωνα με το Associated Press, η δικαστής Τρέισι Σόντερστορμ κατηγορήθηκε για παραμέληση καθήκοντος, έλλειψη κατάλληλης ιδιοσυγκρασίας και αδυναμία επίβλεψης του γραφείου της.

Τελικά, έπειτα από έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό, αποφάσισε να παραιτηθεί και να μην αναζητήσει ξανά εργασία στις δικαστικές αίθουσες στην Οκλαχόμα. Στην επιστολή παραίτησής της δήλωσε πως «Υποσχέθηκα να υπηρετήσω το σύνταγμα, με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Πιστεύω πως το κατάφερα. Αλλά είμαι άνθρωπος και έκανα και λάθη.»

Σε έρευνα που διεξήχθη, ανακαλύφθηκε πως η δικαστής., έστειλε περισσότερα από 500 μηνύματα στα οποία κορόιδευε τους εισαγγελείς, γέλαγε με σχόλια που έκανε ο δικαστικός επιμελητής για τα... γεννητικά όργανα του κατήγορου, επαινούσε την συνήγορο υπεράσπισης ρωτώντας αν «μπορεί να την χειροκροτήσει» και αποκαλώντας τον βασικός μάρτυρα κατηγορίας ψεύτη.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε τοπικά μέσα, η δικαστής φαίνεται να στέλνει μηνύματα κατά την διάρκεια των εναρκτήριων δηλώσεων και των καταθέσεων.

