Καρδίτσα - Αγρότες: Έφτασαν με τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της πόλης (εικόνες)

Οι αγρότες εντείνουν την πίεση τους προς την κυβέρνηση εν όψει του ραντεβού τους με τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Εκατοντάδες τρακτέρ πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της Καρδίτσας, φτάνοντας μέχρι την κεντρική πλατεία της πόλης.

Οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν ρίχνοντας γάλα και πετώντας σανό και σιτάρι στην πλατεία.

Οι αγρότες με αυτές τους τις κινήσεις, έχουν σκοπό την κορύφωση της πίεσξς προς την κυβέρνηση, εν όψει και του ραντεβού τους με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

