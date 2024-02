Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομεία: Στάση εργασίας τη Δευτέρα - Ποιες ώρες δεν θα εξυπηρετούν

Πόσες ώρες θα απέχει από τα καθήκοντά του, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ.

Σε τρίωρη στάση εργασίας προχωρούν τη Δευτέρα 12/2 οι υγειονομικοί και διοικητικοί εργαζόμενοι των δομών του ΕΣΥ (Νοσοκομείων, ΚΥ, ΤΟΜΥ κ.ά.). Η Ομοσπονδία τους ΠΟΕΔΗΝ με ανακοίνωσή της καλεί σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας, διαμαρτυρόμενη για το «μπλοκάρισμα» στις ανανεώσεις των συμβασιούχων.

Η στάση Εργασίας ξεκινά από τις 12.00 το μεσημέρι και λήγει στις 15.00 με ταυτόχρονη συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας 13:00 (Σταδίου 29).

Η ανακοίνωση τη Ομοσπονδίας αναφέρει:

«Κόλλησε η ανανέωση των Συμβάσεων στο Υπουργείο Εργασίας του προγράμματος των 4.000 συναδέλφων που εργάζονται για 7ο συνεχή χρόνο στα Νοσοκομεία και στους άλλους φορείς του ΕΣΥ μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ.

Είναι ειλημμένη η απόφαση της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας μετά από έγγραφο αίτημα του Υπουργείου Υγείας για ανανέωση ενός έτους των συμβάσεων των 4.000 συναδέλφων που εργάζονται στα νοσοκομεία και άλλους φορείς του ΕΣΥ.

Έληξαν οι συμβάσεις 1 Φλεβάρη πολλών και ήδη τέθηκαν εκτός προγραμμάτων υπηρεσίας δημιουργώντας ανυπέρβλητα λειτουργικά προβλήματα στα νοσοκομεία και τους άλλους φορείς του ΕΣΥ. Οι συνάδελφοι που απολύθηκαν είναι αναστατωμένοι και φοβούνται για τη δουλειά τους.

Το ίδιο συμβαίνει και με την ανανέωση των συμβάσεων των συναδέλφων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών που απασχολούνται στα νοσοκομεία. Από τους 1.300 που εργάζονται στα νοσοκομεία έχουν ήδη λήξει οι συμβάσεις πάνω από 300».

Παράλληλα η Ομοσπονδία σημειώνει: «Ο τότε Υπουργός Εργασίας κ. Γεωργιάδης μετά των δικών μας παρεμβάσεων σύστησε ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που εξασφαλίζει την ανανέωση των συμβάσεων όσων έληξαν από 1 Οκτώβρη 2023 και όσων ήδη εργάζονται για δύο ακόμη έτη.

Και αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου Εργασίας.

Ότι προσπάθειες και εάν κάνουμε για την υπογραφή των δύο αυτών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ πέφτουν στο κενό.

Επικοινώνησε μπροστά μας ο Υπουργός Υγείας με την νέα Υπουργό Εργασίας για την υπογραφή των δύο προγραμμάτων και όμως ακόμη τίποτα.

Σας καλούμε να υπογράψετε άμεσα τα δύο αυτά προγράμματα.

Να επιστρέψουν πίσω οι συνάδελφοί μας».

