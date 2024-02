Πολιτική

Μητσοτάκης - Πλένκοβιτς: Συνάντηση σε θερμό κλίμα (βίντεο)

Εγκάρδια υποδοχή του επικεφλής της κροατικής κυβέρνησης στο Μαξίμου. Ποια θέματα απασχόλησαν τους δύο ηγέτες.

«Ενόψει των ευρωεκλογών, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να προβάλλουμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται σωστά» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, και τον συνεχάρη για την σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Κροατία όσον αφορά τη ζώνη Σένγκεν, το ευρώ και το γεγονός ότι η οικονομία τους πηγαίνει ιδιαίτερα καλά.

Ακολουθούν οι δηλώσεις των δύο ηγετών:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κύριε Πρωθυπουργέ, Αντρέι, καλωσόρισες και πάλι στην Αθήνα. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο μιας πολύ εποικοδομητικής εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά την πρόοδο των προγραμμάτων μας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση. Επίσης, ενόψει των ευρωεκλογών, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να προβάλλουμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται σωστά.

Έχουμε επίσης την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τις εξαιρετικές διμερείς μας σχέσεις. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Κροατία όσον αφορά τη ζώνη Σένγκεν, το ευρώ και το γεγονός ότι η οικονομία σας πηγαίνει ιδιαίτερα καλά. Είναι πάντα χαρά μου να σας καλωσορίζω στην Αθήνα και εύχομαι να έχετε μια ωραία μέρα. Ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος».

Αντρέι Πλένκοβιτς: «Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο. Χαιρετίζω όλη την αντιπροσωπεία σας. Είναι πράγματι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι για άλλη μια φορά στην Αθήνα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο πλαίσιο τόσο της σημερινής μας συνάντησης όσο και του συνεδρίου, στο οποίο νομίζω ότι και οι δυο μας καταφέραμε να θέσουμε στο επίκεντρο τις δράσεις που έχουμε αναλάβει από κοινού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις οποίες ήμασταν πολύ σοβαροί και αφοσιωμένοι όσον αφορά την αξιοποίηση του NextGenerationEU ως ένα από τα πολύ σημαντικά εργαλεία που προορίζονταν για την τόνωση της οικονομίας μας μετά την πανδημία του Covid-19.

Και όπως αποδεικνύεται από τους αριθμούς, όσον αφορά στη χρηματοδότηση σε σχέση με το ΑΕΠ, στα έργα που υλοποιούνται, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κροατία, χώρες με φιλο-ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όχι μόνο αξιοποιούν πολύ καλά τους πόρους του NextGenerationEU αλλά αυτό έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στις δημόσιες επενδύσεις και γενικότερα στην προσπάθεια για την ανάκαμψη από την κρίση.

Επίσης, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας σχετικά με την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη Σένγκεν την περασμένη χρονιά, καθώς και την ένταξη στην ευρωζώνη. Πιστεύω ότι το NextGenerationEU αποδεικνύει πως χώρες όπως η Ελλάδα και η Κροατία μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά χρησιμοποιώντας κατάλληλα τους πόρους της ΕΕ με βάση τον εθνικό σχεδιασμό και αξιοποιώντας ταυτόχρονα και εθνικούς πόρους».

Με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας @AndrejPlenkovic επανεξετάσαμε τις εξαιρετικές διμερείς μας σχέσεις. Είχα την ευκαιρία να τον συγχαρώ για την πρόοδο της Κροατίας όσον αφορά τη ζώνη Σένγκεν, αλλά και το γεγονός ότι η οικονομία της πηγαίνει ιδιαίτερα καλά. https://t.co/m3HJ7zWSJn pic.twitter.com/2G12y0bncB — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 9, 2024

Kao partnerske zemlje u #Schengen, #Eurozone i #EUMED9, Hrvatska i Grcka nastavljaju izvrsnu suradnju po nizu bilateralnih i europskih tema! U Ateni s premijerom @kmitsotakis raspravio sam i o stanju na jugoistoku Europe te vaznosti otvaranja pristupnih pregovora za BiH. ???????????? pic.twitter.com/QzpqkgOBge — Andrej Plenkovic (@AndrejPlenkovic) February 9, 2024

