Σύνταγμα: Επεισόδια και προσαγωγές σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη (βίντεο)

-

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αντρών των ΜΑΤ, έλαβαν χώρα περίπου στις 14:30 στο Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ της Παλαιστίνης.

Συγκεκριμένα, οι διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν έξω από γνωστό φαστφουντάδικο της περιοχής, και κάλεσαν τον κόσμο να μποϊκοτάρει την εταιρεία, η οποία όπως λένε στηρίζει το Ισραήλ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές.

Οι αστυνομικοί, πέταξαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ προχώρησαν σε 2 προσαγωγές.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια των επεισοδίων, έσπασε η τζαμαρία του μαγαζιού, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη αντικατασταθεί.

