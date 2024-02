Κοινωνία

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι τέσσερις συλληφθέντες.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Εισαγγελία Πειραιά για τους 4 συλληφθέντες που κατηγορούνταν για κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Τα δύο μέλη της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού παραπέμπονται στον εισαγγελέα του ναυτοδικείου, ο ένας με κακούργημα για τα εκρηκτικά και ο άλλος για πλημμεληματική πράξη παράβασης του νόμου περί όπλων.

Το πρώην ηγετικό μέλος της Συνωμοσίας των Πυρήνων της Φωτιάς». λόγω αναρμοδιότητας της Εισαγγελίας Πειραιά επιστρέφει στην Αθήνα για πλημμεληματική παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ σε βάρος του τέταρτου κατηγορούμενου, πορτιέρη, ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλημμεληματική παράβαση του νόμου περί όπλων.

