Κοινωνία

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Σύλληψη ηγετικού μέλους και στρατιωτικών με εκρηκτικά και όπλα (εικόνες)

Πως μπήκαν στο "στόχαστρο" της Αστυνομίας. Τι βρέθηκε στα σπίτια τους. "Παρελθόν" με υποθέσεις ξυλοδαρμών μέχρι και βιασμού έχουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη σύλληψη γνωστού αντιεξουσιαστή και πρώην ηγετικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» προχώρησε η αστυνομία μετά από μυστική επιχείρηση που εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Μετά από πληροφορίες και έρευνα της Αστυνομίας προέκυψαν στοιχεία που εμπλέκουν το συγκεκριμένο άτομο καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που σχετίζονταν με επίλεκτες ομάδες των Σωμάτων Ασφαλείας, για κατοχή εκρηκτικών, όπλων και εμπλοκή σε εκβιασμούς και άλλες ποινικές δραστηριότητες.

Στην κατοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μελών των ΟΥΚ και του αδελφού του ενός εξ ατυτών, εντοπίστηκαν όπλα, σφαίρες, ποσότητες TNT, φυτίλια και χειροβομβίδες κρότου λάμψης ενώ στην κατοχή του αντιεξουσιαστή βρέθηκε όπλο και σφαίρες.

Ο αντιεξουσιαστής είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην οργάνωση των «Πυρήνων της Φωτιάς» και καταδικάστηκε σε 76 χρόνια φυλακή. Αποφυλακίστηκε υπό όρους το 2019. Θεωρείται ότι ήταν ένα από βασικά ηγετικά στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης που είχε πραγματοποιήσει σχεδόν 250 επιθέσεις.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

«Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 9 Φεβρουαρίου 2024, τέσσερις (4) ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εντοπίστηκαν 4 ημεδαποί να κατέχουν στις οικίες τους σε Αθήνα, Πειραιά και Πέραμα, όπλα, εκρηκτικά και άλλα αντικείμενα, πρόσφορα για χρήση σε εγκληματικές ενέργειες.

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κυτία εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ,

4 πυράγωγες ακαριαίες θρυαλλίδες,

χειροβομβίδα,

πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 5 φυσίγγια,

γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου,

2 κενές γεμιστήρες πιστολιού,

281 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κυτίο μεταφοράς φυσιγγίων,

φορητός ασύρματος,

αυτοσχέδια συσκευασία με κάνναβη βάρους 6 γραμμαρίων,

υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

5 μαχαίρια, από τα οποία 3 αναδιπλούμενα,

4 σιδερογροθιές,

ρόπαλο,

φωτοβολίδα, καπνογόνο και 4 πυρσοί,

αναβολικές ουσίες,

αμπούλες αερίου,

11 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

εξωτερικός σκληρός δίσκος,

ατζέντα και τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις.

Σημειώνεται ότι ο ένας συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ οι υπόλοιποι για κατά περίπτωση επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί αθλητισμού (κατοχή εκτοξευτήρα φωτοβολίδων) και περί ντόπινγκ και για βιασμό. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Για τις συλλήψεις, καθώς και για άλλες σημαντικές υποθέσεις της επικαιρότητας από το αστυνομικό δελτίο, όπως η δολοφονία του Χρήστου Γιαλιά στην Μάνδρα, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου:

